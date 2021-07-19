Xúc động 'nghĩa đồng bào' hướng về Sài Gòn: Cậu bé mồ côi ở Quảng Trị tay xách bí ngô, nhoẻn miệng cười: 'Con chỉ có từng này, xin cô chú nhận nó'

Xã hội 19/07/2021 15:14

Hình ảnh cậu bé mồ côi đen nhẻm nhưng nở nụ cười rạng rỡ, tay xách 2 quả bí ngô để quyên góp từ thiện cho Sài Gòn khiến dư luận xúc động. Hoàn cảnh của em càng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Với tinh thần tương thân, tương ái, những ngày này, người dân miền Trung đang một lòng hướng về TP.HCM để sẻ chia khó khăn với những người lao động nghèo đang thực hiện giãn cách xã hội. Những chuyến xe chở thực phẩm tươi xanh, nhưng bao gạo, những hủ muối sả thịt... đậm tình đồng bào, anh em một nhà được người dân khắp các vùng miền gửi về thành phố mang tên Bác. 

Mới đây, MXH lại tiếp tục xôn xao hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, làn da đen nhẻm nhưng nụ cười rực sáng, tay xách 2 quả bí ngô để ủng hộ người dân Sài Gòn. Hành động của em khiến nhiều người không khỏi hạnh phúc và xúc động. Chỉ hai quả bí nhỏ nhưng tình cảm của em đối với người dân Sài Gòn thật không thể đong đếm được.

Càng xúc động hơn khi hoàn cảnh của cậu bé rất đáng thương. Theo thông tin từ Doanh nhân Việt Nam, cậu bé ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống ở A Ngo, Đakrông, Quảng trị. Em mồ côi khi tuổi còn quá nhỏ, được các cô chú tình nguyện viên biết đến hoàn cảnh khi miền Trung lũ lụt năm ngoái. 

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Đôi dép tổ ong còn không vừa chân, nhưng nụ cười rạng rỡ vì được giúp đỡ những 'ân nhân' của mình - Ảnh: FB

Dù khó khăn, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nhưng trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ấy, đồng bào là một điều gì đó rất thiêng liêng. Chính vì vậy khi biết tin mọi người đang chung tay quyên góp cho người dân TP.HCM, em đã nhanh chóng xách hai trái bí đến và mong muốn được góp chút ít. Cậu bé hồn nhiên: "Hồi ấy các cô chú tặng con quà, sữa khiến con vui lắm và hôm nay, Sài Gòn bị ốm, con đã biết chia sẻ lại. Con chỉ có từng này, xin cô chú nhận nó".

Hành động nhỏ và lý do ngây ngô nhưng lại khiến người lớn cũng phải kinh ngạc. Gương mặt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của cậu bé mồ côi đã lấy đi nước mắt của nhiều người khi nghe được câu chuyện. 

Mặc dù dịch bệnh ở một số địa phương tại miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, song với tinh thần "một miếng khi đói, bằng một gói khi no" bà con vẫn cùng nhau quyên góp, giúp đỡ người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong cơn hoạn nạn. Khi dịch bệnh gây nhiều khó khăn thì cũng là lúc tinh thần đùm bọc, đoàn kết của hai chữ "đồng bào" lại cùng được thể hiện rõ nét và thắm thiết hơn bao giờ hết. 

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Hình ảnh cụ bà 76 tuổi nơi 'rốn lũ' Quảng Trị đạp xe giữa trời nắng như đổ lửa để mang những trái bí gửi vào TP.HCM được chia sẻ trên MXH khiến ai nhìn cũng cay khóe mắt. Giữa đại dịch COVID-19 căng thẳng, nghĩa tình đồng bào khiến ai nấy đều ấm lòng.

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