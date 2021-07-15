Cụ bà 76 tuổi ở Quảng Trị 'đội nắng' đạp xe mang gạo, bí ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch khiến CĐM 'cay xè mắt'

Xã hội 15/07/2021 14:55

Hình ảnh cụ bà 76 tuổi nơi 'rốn lũ' Quảng Trị đạp xe giữa trời nắng như đổ lửa để mang những trái bí gửi vào TP.HCM được chia sẻ trên MXH khiến ai nhìn cũng cay khóe mắt. Giữa đại dịch COVID-19 căng thẳng, nghĩa tình đồng bào khiến ai nấy đều ấm lòng.

Những ngày gần đây, trong bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các chợ đầu mối ngừng hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Nhiều hình ảnh những quầy hàng thực phẩm trong siêu thị cứ đầy lại vơi khiến cho người dân cả nước "nóng ruột".

Mới đây, bà con Quảng Trị đã chung tay gom góp thực phẩm cần thiết như rau củ quả, gạo,... để gửi vào miền Nam ủng hộ. Mỗi người một tay, có gì góp nấy chỉ mong hỗ trợ được phần nào cho người dân ở thành phố mang tên Bác. 

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, bà con ở Quảng Trị đã "tập kết" lương thực, thực phẩm tại khuôn viên các ngôi chùa, sân bãi rộng rãi, sạch sẽ rồi cùng nhau gói ghém. Hình ảnh những em bé vác bao gạo, ôm rổ rau, rổ bí khiến nhiều người xúc động. 

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Người dân mỗi người một tay góp gạo, góp rau để gửi vào miền Nam - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh cụ bà 76 tuổi đạp xe mang theo trái bí với mong muốn góp chút ít cho miền Nam thân yêu. Theo thông tin từ Doanh nhân Việt Nam, cụ bà tên Trần Thị Tư (thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). 

Giữa thời tiết oi bức, nắng như đổ lửa của những ngày hè tháng 7, bà cặm cụi đạp xe, chở theo một bao gạo con con cùng trái bí xanh đến điểm tập kết. 

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Bà Tư đạp xe đến điểm tập kết lương thực - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Không chỉ riêng bà Tư, tại thôn Phan Hiển, nhiều người lớn tuổi cũng rộn ràng mong muốn giúp đỡ. Chị Trần Thị Thất (thành viên ở nhóm thiện nguyện thôn Phan Hiền) chia sẻ: "Ở những xóm khác, người dân tập trung gửi lương thực ủng hộ tại một nhà để Đoàn Thanh niên tới chở. Còn ở xóm tôi thì tôi và vài chị em nữa tới từng nhà dân để nhận. Chúng tôi không ghé những nhà chỉ có hai ông bà cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn vì thấy họ già yếu, làm không ra tiền. Nhưng thấy chúng tôi không vào nhà, họ lại đạp xe theo để gửi gạo, bí đã chuẩn bị từ trước. Nhiều bà còn trách chúng tôi chê họ già yếu hay sao mà không để đóng góp". 

Với quan điểm "lá lành đùm lá rách", người dân tại Quảng Trị đều một lòng mong muốn chút lương thực này sẽ góp phần hỗ trợ phần nào cho TP.HCM trong thời điểm "oằn" mình chống chọi với dịch bệnh. Một số bà con tâm sự: "Năm ngoái, chúng tôi nhận bao nhiêu sự ủng hộ của người dân TP.HCM, giờ gửi lại từng đó có là gì. Trong đó cũng có con cái chúng tôi đang làm ăn, giúp thành phố là giúp con cái mình".

Không chỉ riêng Quảng Trị mà nhiều địa phương khác ở miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc cũng đã có công tác quyên góp nhu yếu phẩm và lương thực thực phẩm với số lượng lớn để chuyển vào trong Nam. 

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Nhiều địa phương hướng về tâm dịch TP.HCM - Ảnh: Internet

Tình cảm và tấm lòng đùm bọc lẫn nhau của anh em, đồng bào trên mọi miền tổ quốc hướng về thành phố mang tên Bác khiến ai cũng cảm động và cay cay khóe mắt. Hy vọng, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ sớm "đánh tan" COVID-19 để trở về với nhịp sống thường nhật.

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