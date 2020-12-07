Bố chồng của thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn vô cùng bất ngờ trước hành động của con dâu. Ông cho biết con dâu mình là người thùy mị, sống nội tâm, không phải dạng lừa dối.

Những ngày gần đây, vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn sau đó được phát hiện bắt xe vào Gia Lai xin con nuôi gây xôn xao dư luận xã hội. Mới đây, bố chồng của chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú huyện Yên Phong, Bắc Ninh) là ông Bùi Hữu Bình đã trao đổi với VTC News một số thông tin xung quanh sự việc.

Ông Bình cho biết, thông tin Thảo mang thai giả khiến ông vô cùng bàng hoàng. Trong mắt mọi người, Thảo sống nội tâm, ít khi tâm sự với ai. Bình thường ở nhà Thảo hay mặc quần áo kín mít, hiếm khi lộ bụng "bầu".

Người bố chồng cũng khẳng định gia đình chưa bao giờ gây áp lực với con dâu chuyện con cái. Theo ông, Thảo gặp áp lực từ gia đình bên ngoại vì chị gái cô kết hôn nhiều năm nay nhưng bị hiếm muộn.

Tuy buồn lòng trước hành động của con dâu nhưng ông Bình mong vợ chồng Thảo bình tĩnh trước sóng gió, rút kinh nghiệm, đừng để vì một sai lầm mà đổ vỡ, mất đi hạnh phúc. "Con cái năm nay chưa có thì sang năm có", ông Bình chia sẻ.

Bố chồng 'thai phụ' mất tích ở Bắc Ninh - Ảnh: VTC News

Theo điều tra của Công an TP. Pleiku, sau khi kết hôn với anh Bùi Thế Anh (SN 1997), Thảo mang thai nhưng đã bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Cả nhà đều không hay biết.

Thông qua mạng xã hội, Thảo biết chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Gia đình chị T. khó khăn nên không có khả năng nuôi con. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón cháu bé. Thảo hứa sẽ bồi dưỡng cho chị T. một số tiền.

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP. Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo giả vờ đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong khám thai rồi biến mất. Sau đó, Thảo bắt xe vào Gia Lai.

Anh Thế Anh cùng gia đình đã báo công an chuyện Thảo mất tích, đồng thời đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho chồng báo rằng đã sinh con ở bệnh viện sau nhiều này hôn mê.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

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