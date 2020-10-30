Vụ sạt lở kinh hoàng vào tối 28/10 ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến 8 người tử vong, 12 người bị thương. Thương tâm nhất là cảnh tượng 4 người trong một gia đình được chôn trong cùng 1 nấm mồ.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng người dân tại thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tối 28/10 khiến 8 người tử vong và 12 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND xã Trà Vân, huyện Nam Trà My cho biết đến nay các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm và bàn giao thi thể 8 nạn nhân tử vong cho gia đình lo mai táng.

Hình ảnh nấm mồ chung của 4 người trong gia đình tử vong trong vụ sạt lở kinh hoàng khiến ai nấy đều rơi nước mắt - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, gia đình anh Đinh Văn Thiều (sinh năm 1993) có 4 người chết (trong đó có 1 trẻ mới sinh). Hộ anh Vũ Văn Nam (sinh năm 1983) có 3 người chết (trong đó có 1 học sinh học lớp 5, 1 học sinh lớp 7). Nhà anh Vũ Văn Trường có 1 người chết (một học sinh lớp 5). Chứng kiến cảnh nấm mồ chung của 4 người trong cùng một gia đình, nhiều người không cầm được nước mắt.

Danh sách 8 người tử vong trong vụ sạt lở tại Trà Vân:

Đinh Văn Thiều, sinh năm 1993. Vũ Thị Kim Hồng, sinh năm 1990. Đinh Thị Thiên Ân, sinh năm 2020. Đinh Thị Mai Hương, sinh năm 2016. Vũ Văn Nam, sinh năm 1983. Vũ Thị Nhung, sinh năm 2008. Vũ Thị Thảo, sinh năm 2010. Vũ Ngọc Trãi, sinh năm 2013.

Trước đó, vào tối 28/10, tại thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân xảy ra vụ sạt lở khiến 53 người mất tích. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân và đưa những hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đi nơi khác.

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