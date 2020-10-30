Đang cười toe toét, nam thanh niên ngỡ ngàng khi hàm răng lung lay rồi rơi xuống khiến dân tình cười muốn xỉu

Thế giới 30/10/2020 11:56

Sau khi mua hàm răng giả trên mạng, nam thanh niên hí hửng đeo vào để khoe. Thế nhưng chưa được bao lâu, anh chàng gặp tai nạn trớ trêu, bị rơi răng giả trước mặt mọi người.

Hàm răng đẹp là một trong những yếu tố giúp khuôn mặt chúng ta trở nên thu hút hơn. Chính vì vậy, mọi người đều cố tìm cách để mình có hàm răng đẹp, trắng hơn. Tuy nhiên, có không ít trường hợp bi hài liên quan đến chuyện này.

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Ben có 1 hàm răng khá đều nhưng xỉn màu - Ảnh: Internet

Theo đó, chàng sinh viên Ben Watson đến từ Halifax (Anh) có hàm răng khá đều nhưng lại bị xỉn màu. Sau khi xem quảng cáo trên mạng về sản phẩm hàm răng giả trông giống hệt như thật, anh chàng đã mua về dùng thử.

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Sau khi đeo răng giả, Ben nhìn như bị vâu - Ảnh: Internet

Theo quảng cáo của nhãn hàng, hàm răng giả này có thể tháo ra và lắp vào dễ dàng. Điều này sẽ khiến khách hàng vô cùng tự tin mỗi khi cười chỉ với giá 14.99USD (khoảng 347 nghìn đồng). Trước những lời quảng cáo hấp dẫn, Ben đã gửi cả khuôn răng của mình đến công ty sản xuất với hy vọng có được hàm răng ưng ý nhất.

Sau khi nhận được hàng, anh chàng đã quay clip đăng lên mạng xã hội. Nào ngờ hàm răng này khiến anh chàng nhìn như bị vâu. Không chỉ vậy, Ben cũng rất khó khăn mới giữ nguyên được hàm răng trong miệng. Mỗi khi cười, mở miệng lớn thì Ben còn bị rơi răng giả ra ngoài.

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Anh chàng rơi răng giả trước mặt mọi người khiến dân tình cười ngất - Ảnh: Internet

Đoạn clip ghi lại tai nạn trớ trêu của anh chàng bỗng nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội. Sau tai nạn này, Ben kiên quyết sẽ không bao giờ mua hàng online nữa. Được biết, sự việc trên đã xảy ra vào năm 2018 nhưng thời gian gần đây bỗng dưng lại được dân mạng "đào" lại và một lần nữa gây bão mạng xã hội.

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