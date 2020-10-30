Sau khi nhìn thấy nam thanh niên đi xuống, chủ khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ tử vong trong phòng.

Trao đổi với báo chí, Công an quận Thủ Đức cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong khách sạn. Nạn nhân được xác định là bà P.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai).

Theo đó, vào chiều 29/10, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy không biển số tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP. HCM).

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong khách sạn - Ảnh: Internet

Một lúc sau, bà L. đến, lên phòng với nam thanh niên này. Sau đó không lâu, người thanh niên xuống trả phòng rồi rời đi.

Chủ khách sạn không thấy người phụ nữ xuống nên lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu bị siết cổ, trên người chỉ mặc một chiếc áo.

Nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã trích xuất camera để truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, tại hiện trường, công an thu giữ một sợi dây kẽm nghi được dùng để siết cổ nạn nhân. Ngoài ra, tại con đường phía sau khách sạn, công an còn tìm thấy túi xách của nạn nhân nhưng tài sản có giá trị đều đã bị lấy đi.

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