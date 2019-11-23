Liên quan đến vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An, sau hơn 3 ngày điều trị, người mẹ 27 tuổi cũng vừa qua đời.

Hôm nay (23/11), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An cho biết sau nhiều ngày tích cực điều trị, sản phụ H.T.M (27 tuổi, trú xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong vào tối hôm qua.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ và thai nhi tử vong trước đó 4 ngày.

Người mẹ trong vụ thai nhi tử vong cũng đã qua đời - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 19/11, chị M. có dấu hiệu chuyển dạ nên người nhà đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám. Sau khi nhập viện, chị M. được đưa vào khoa sản để chờ sinh. Kết quả thăm khám của bác sĩ cho thấy sức khoẻ của mẹ con thai phụ bình thường, tử cung cũng đã mở.

Hiện thi thể thai nhi vẫn đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: Internet

Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc rặn đẻ chị M. đột ngột ngừng thở, toàn thân tím tái, mất dần ý thức. Các bác sĩ chẩn đoán ngừng tuần hoàn, thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối. Sản phụ sau đó được đưa lên bàn mổ để bắt con. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 giờ, bé trai đã tử vong, người mẹ được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch. Người nhà chị M. sau khi hay tin sự việc đã vô cùng bức xúc, kéo đến vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Được biết đây là lần sinh con thứ 3 của chị M. Hai lần trước, chị đều sinh thường.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn chỉ đạo yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn về việc thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, đồng thời xử lý, kỷ luật những cá nhân, tổ chức liên quan nếu có sai phạm.

Thông tin mới nhất vụ sản phụ 27 tuổi nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An Liên quan đến vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong tại Nghệ An, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An.

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