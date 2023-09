Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20/11, chị M.T.T (22 tuổi) cùng chồng và con sơ sinh 3 ngày tuổi (trú tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông) được người thân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức do thiếu oxy. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu giúp nhưng chị T. không qua khỏi do sức khỏe quá yếu.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm Y tế Kon Plông (Kon Tum) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 3 nạn nhân trong một gia đình nhập viện cấp cứu do ngộ độc khí CO khi đốt than. Trong đó, sản phụ tử vong chỉ vừa mới sinh được 3 ngày.

Được biết vào tối 19/11, do thời tiết lạnh cùng với việc mới sinh con 3 ngày nên chị T. cùng chồng đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm. Đến sáng 20/11, gia đình phát hiện vợ chồng chị T. và trẻ sơ sinh có triệu chứng lơ ngơ, khó thở nên đưa đi cấp cứu.

Việc người dân gặp nạn do đốt than sưởi ấm không phải là chuyện hiếm. Vào tháng 11 năm ngoái, vụ việc 4 người trong một gia đình thương vong do đốt than sưởi ấm đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Cụ thể, vào ngày 25/11/2018, 4 người trong một gia đình gồm bà V.T.T (70 tuổi), ông N.C.T (75 tuổi, chồng bà T.), chị N.T.T.N (35 tuổi, con bà T.) và bé sơ sinh (con chị N.) nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, lơ mơ, rối loạn ý thức. Trong đó, ông T. được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đã có không ít trường hợp tử vong vì đốt than sưởi ấm qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nguyên nhân cũng do chị N. mới sinh nên người nhà đốt than sưởi ấm dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo các chuyên gia, để hạn chế những vụ việc đau lòng khi sưởi ấm bằng than, khi đốt than sưởi, mọi người không nên đóng kín phòng vì dễ dẫn đến bị ngạt. Đặc biệt, không được đốt than sưởi ấm qua đêm vì dễ ngộ độc khí.