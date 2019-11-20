Liên quan đến vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong tại Nghệ An, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An.

Nhiều giờ qua, thông tin sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong tại Nghệ An khiến dư luận xôn xao. Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay (20/11), phía Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã có báo cáo gửi đến Sở Y tế Nghệ An.

Theo báo cáo của đơn vị này, vào khoảng 8 giờ 2 phút hôm qua (19/11), bệnh nhân H.T.M (sinh năm 1992, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) nhập viện. Tại đây thai phụ được thăm khám và đưa vào phòng sinh. Tuy nhiên đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc đang rặn đẻ, sản phụ đột ngột ngừng thở, toàn thân tím tái, mất dần ý thức. Được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối.

Thông tin sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong tại Nghệ An khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi người mẹ, bé trai đã ngừng tuần hoàn. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Sản phụ đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà sản phụ cho biết cách đây 2 ngày, chị M. đi khám thai ở phòng khám tư. Bác sĩ chẩn đoán chuẩn bị sinh trong một vài ngày tới. Được biết đây là lần thứ 3 chị M. mang thai. Hai con đầu của chị hiện 6 tuổi và 3 tuổi.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Hiện, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với Sở Y tế làm rõ, xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé, đồng thời nỗ lực cứu sản phụ hiện đang nguy kịch.

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