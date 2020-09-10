Vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác ở Sài Gòn: Công an mời người mẹ lên làm việc

Xã hội 10/09/2020 16:45

Sau khi nhận thông tin người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác, Công an TP.HCM đã trích xuất camera ven đường và mời một phụ nữ lên làm việc.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác gây xôn xao dư luận xã hội, Công an TP.HCM cho biết, qua trích xuất camera ven đường, lực lượng chức năng đã phát hiện một phụ nữ nghi là mẹ của bé. Hiện người này đã được triệu tập lên cơ quan công an lấy lời khai. 

Trước đó vào trưa 9/9, người dân đi trên đường 473, xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) phát hiện 1 bao nylon có dấu hiệu lạ vứt trong thùng rác. 

Lại gần kiểm tra, người này phát hiện một bé gái sơ sinh đã tử vong. Sự việc được người dân trình báo công an địa phương. 

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Thùng rác nơi phát hiện thi thể em bé sơ sinh - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại TP. Đà Nẵng cũng xảy ra trường hợp phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 7/8, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước Thiền viện Bồ Đề (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) trong tình trạng đã tử vong.

Em bé khoảng 2 ngày tuổi, được đặt trong thùng giấy kèm một lá thư với nội dung gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên gửi nhà chùa nuôi hộ. 

Thiền viện Bồ Đề đã tổ chức mai táng cho cháu bé tại khu đất của người trong chùa tại nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

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