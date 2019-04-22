Vụ ô tô nghi kéo lê bé trai hàng trăm mét, rơi cả biển số tại hiện trường rồi bỏ trốn: Đã xác định được chủ nhân chiếc xe

Xã hội 22/04/2019 15:34

Sau khi va chạm với xe máy khiến 2 chị em bị thương, chiếc ô tô đã nhanh chóng bỏ chạy. Qua nhiều giờ điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân biển số xe rơi ở hiện trường.

Hôm nay (22/4), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai chị em bị thương nặng.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Lê Thị Phương (sinh năm 1992) và Lê Đình Nam (sinh năm 2006, em trai Phương, cùng trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh).

Vụ ô tô nghi kéo lê bé trai hàng trăm mét, rơi cả biển số tại hiện trường rồi bỏ trốn: Đã xác định được chủ nhân chiếc xe - Ảnh 1
Bé trai bị thương rất nặng nghi do bị kéo lê hàng trăm mét - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 21/4, người dân ở khu vực thôn Dục Nội (xã Việt Hùng) phát hiện hai người bị thương nằm trên đường liên xã nối từ xã Liên Hà qua xã Việt Hùng. 

Người chị bị thương nhẹ, còn em trai bị thương nặng nằm bất tỉnh cách chiếc xe máy khoảng hơn 100m. Không chỉ vùng mặt mà nạn nhân còn bị thương ở nhiều vị trí khác, cơ thể trầy xước nghiêm trọng, nghi bị kéo lê dưới lòng đường. Trên người bé trai có một biển số ô tô 29A - 208.75 nghi là của chiếc xe đã gây tai nạn rồi bỏ trốn. 

Ngay lập tức người dân địa phương đã đưa hai chị em vào bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Vụ ô tô nghi kéo lê bé trai hàng trăm mét, rơi cả biển số tại hiện trường rồi bỏ trốn: Đã xác định được chủ nhân chiếc xe - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Mới đây, theo thông tin từ VTC, biển kiểm soát này được xác định là của xe ô tô do ông Hoàng Văn Hà, trú tại đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) làm chủ. Tuy nhiên, người đứng tên đăng ký xe cho biết đã bán xe cho một người khác. 

Theo Kiến Thức, tài xế lái ô tô gây tai nạn tên là Dũng (SN 1996). Người này đã đến cơ quan chức năng trình diện và giao nộp phương tiện. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

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