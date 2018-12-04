Nghi can sát hại chị T. là Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, trú tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Những ngày gần đây, vụ việc chị Hồ Thị Kim T. (SN 1986, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị sát hại, giấu xác thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Nữ MC bị đồn là bỏ theo trai khiến người thân vô cùng đau lòng - Ảnh: Internet

Anh Hồ Bá P. (em trai nạn nhân) cho biết, gia đình đã hoàn tất thủ tục an táng cho chị T. Hiện gia đình chỉ mong cơ quan điều tra sớm điều tra làm rõ vụ án, đồng thời xử lý nghiêm kẻ đã sát hại chị.

Theo anh P., trong lúc chị T. mất tích chưa rõ sống chết, cả nhà đều không ăn không ngủ được. Ai cũng mong chị đi đâu đó rồi sẽ quay về, chẳng ai ngờ chị đã gặp nạn.

Chị T. là con thứ 8 trong gia đình có 10 anh chị em. Khoảng 10 năm trước, chị T. kết hôn với anh D. và sinh được 1 đứa con, hiện đang học lớp 4. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh D. phải lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống.

Dù đã ngoài 30 nhưng trông chị T. vẫn còn rất trẻ đẹp. Đặc biệt, chị T. còn có năng khiếu ca hát và dẫn chương trình nên thỉnh thoảng được thuê đi hát và dẫn chương trình cho đám cưới. Mỗi lần như vậy chị T. được trả khoảng 1 triệu đồng.

Chuyến đi làm MC mới đây, chị T. mang theo một số bộ quần áo, dự định sẽ trọ lại vài ngày để đi làm rồi mới về.

Chiều 27/11, anh P. bất ngờ nhận được điện thoại thông báo việc chị gái mất tích. Anh P. liền phóng xe máy tới nơi chị T. thuê phòng nghỉ nhưng không thấy chị T. ở đây.

Chủ phòng nghỉ cho biết chị T. đi khỏi đây từ tối 26/11, trong phòng vẫn còn nguyên quần áo, chứng minh thư cũng không lấy đi.

Trong suốt 1 tuần, cả nhà anh P. liên tục tỏa đi nhiều nơi để tìm kiếm chị. Đặc biệt trong lúc đang buồn bã, tuyệt vọng nhất, gia đình đã nghe một vài hàng xóm đồn rằng chị T. bỏ nhà...theo trai, theo Báo Đất Việt.

Anh P. chia sẻ, vợ chồng chị gái mình không hề xảy ra bất hòa. Hơn nữa, nếu chị P. bỏ đi thì phải mang theo quần áo và chứng minh thư, cộng thêm ai cũng hiểu tính cách chị T. nên không ai tin điều đó.

Nghi phạm Nguyễn Minh Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Ngay đầu tìm kiếm chị T. quanh khu vực nhà nghỉ nơi chị ở, gia đình phát hiện nhiều dấu vết bất thường tại khoảnh đất bên hông căn nhà có đám cưới mà chị T. làm MC.

Tại đây có nhiều dấu chân, dấu vết của việc giằng co, xô xát. Tuy nhiên, nhiều người không tin đây là hiện trường vụ án nên bỏ qua.

Vài ngày sau, gia đình tìm được bộ quần áo của nạn nhân gần đó, lúc này ai cũng nghi ngờ chị T. bị sát hại và giấu xác ở đâu đó.

Sự việc được trình báo lên công an. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện xác nạn nhân bị bỏ dưới mương.

Đến khoảng 18 giờ ngày 2/12, trong lúc cơ quan chức năng vẫn đang thu thập thông tin thì đối tượng Nguyễn Minh Thanh đến công an xã Vĩnh Lợi đầu thú.

Nơi Thanh dìm thi thể nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai vào tối 26/11 có đến nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) dự đám cưới. Lúc này, Thanh thấy chị Hồ Thị Kim T. xinh đẹp nên bắt chuyện và xin số điện thoại.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh cùng chị T. đi đến phần đất trống gần chỗ tổ chức đám cưới nói chuyện. Tại đây, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không chịu. Vì bị chị T. dùng lời lẽ xúc phạm nên Thanh đã đánh vào mặt nạn nhân.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thanh nắm tóc chị T. kéo xuống mương nước dìm chết. Gây án xong, Thanh cởi quần chị T. đang mặc ném vào đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m. Thi thể nạn nhân bị Thanh vác về nhà vùi dưới mương nước phía sau và dùng một tấm bê tông đè lên. Điện thoại của chị T. bị Thanh mang đến tiệm cầm đồ bán với giá 3,5 triệu đồng.

Đến ngày 28/11, Thanh cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân như bình thường.

Ngoài ra, Thanh còn lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo của nạn nhân sử dụng. Đến ngày 2/12 đối tượng đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.