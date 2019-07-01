Liên quan đến vụ con giết mẹ ở Bình Phước gây xôn xao dư luận, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sau 1 ngày xảy ra vụ án.

Liên quan đến vụ con giết mẹ ở Bình Phước gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Châu Ngọc Hưng (32 tuổi, ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra về hành vi sát hại bà Trần Thị Mộng Hoa (53 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước).

Hưng bị bắt giữ vào tối 30/6 khi đang lẩn trốn tại một quán cafe ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách hiện trường vụ án hơn 4 km.



Nghi phạm Châu Ngọc Hưng trong vụ con giết mẹ ở Bình Phước - Ảnh: Công Lý

Tại cơ quan công an, Hưng khai khoảng 20 giờ 30 phút tối 29/6, sau khi hát karaoke tại nhà ông Vũ Văn Giáp (cách nhà khoảng 100 mét) thì Hưng cùng mẹ mình về nhà trước, còn ông Văn (bố Hưng) vẫn ở lại.

Khi về nhà, Hưng và bà Hoa xảy ra cự cãi về vấn đề tiền bạc. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hưng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Nghĩ mẹ đã chết nên Hưng thay bộ quần áo đã dính máu bằng bộ quần áo khác cho bà Hoa. Trong lúc thay đồ, Hưng thấy mẹ động đậy nên hoảng loạn đâm thêm vài nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, ông Văn về nhà thì phát hiện vợ nằm chết trên nền nhà trong tình trạng "thiếu vải", trên cổ có vết thương nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định kẻ gây án là Hưng và tiến hành truy bắt. Đến tối hôm sau, Hưng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong quán cafe.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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