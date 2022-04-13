Vụ người mẹ có biểu hiện trầm cảm dẫn 2 con sinh đôi đi khỏi nhà ở Hà Nội: Gia đình nhận tin vui

Mới đây, gia đình của người phụ nữ dẫn 2 cháu sinh đôi rời khỏi nhà trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã nhận tin vui sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo Dân Trí, ngày 13/4, Công an TP. Hà Nội thông tin, gia đình đã tìm được chị Nguyễn Thị Liên (SN 1985, Phú Lãm, Hà Đông) và 2 con sau nhiều ngày chị dẫn các con rời khỏi nhà.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội phát đi thông báo, Công an phường Phú Lãm nhận được trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên, về việc chị Liên dẫn theo 2 con sinh đôi là cháu N.P.Q, N.H.T (SN 2019) đi khỏi nhà từ ngày 1/4/2022. Được biết, chị Liên có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

3 mẹ con chị Liên đã được gia đình tìm thấy. Ảnh: CACC - Ảnh: Dân Trí

Trao đổi với Tổ Quốc, anh Nguyễn Cao Kỳ, trú tại tổ 6 phường Phú Lãm, quận Hà Đông vui mừng thông báo gia đình đã tìm được vợ và 2 con sinh đôi vào hôm qua tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy.

Theo anh Kỳ, chị Nguyễn Thị Liên, 37 tuổi, vợ anh đã thuê nhà nghỉ cùng 2 con. Nhờ thông tin trên mạng xã hội, anh đã đến tận nơi và tìm thấy vợ con.

"Vợ tôi có biểu hiện trầm cảm, bỏ nhà đi hơn 10 ngày, nói rằng đi chơi mấy hôm sao lại bắt về. Tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng, báo chí, các khách sạn, trung tâm thương mại, nhà nghỉ, các hãng taxi, đặc biệt là Công an quận Hà Đông cùng các đơn vị đã quyết liệt chia sẻ thông tin, giúp tôi đưa vợ con về nhà an toàn" - anh Kỳ nói.

Trước đó, ngày 9/4, Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên về việc chị dẫn theo 2 con sinh đôi (3 tuổi, gồm 1 trai và 1 gái) đi khỏi nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Anh Nguyễn Cao Kỳ, chồng chị Liên cho biết sau sinh, vợ anh có dấu hiệu trầm cảm nhưng chưa kịp chạy chữa. Thời gian rồi, người vợ thường xuyên có suy nghĩ chồng và mọi người xung quanh bắt cóc và làm hại các con.

Chiều ngày 1/4, chị Liên mang theo 2 con sang nhà ngoại ăn cơm, đến tối báo không mang sữa nên sẽ bắt taxi đưa hai con về nhà. Tuy nhiên, sau 15 phút, gia đình không thấy chị và 2 cháu về, gọi điện thì được chị trả lời "ở nhờ nhà bạn, sáng mai con về".

Những "người hùng" bất chấp hiểm nguy cứu người: Đó là bản năng, hình thành từ bé Theo các chuyên gia tâm lý, hành động liều mình nhảy xuống nước cứu người của hai anh Thái Ngô Hiếu và Nguyễn Đức Chính xuất phát từ bản năng, được tôi rèn từ bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nguoi-me-co-bieu-hien-tram-cam-dan-2-con-sinh-doi-di-khoi-nha-o-ha-noi-gia-dinh-nhan-tin-vui-461963.html