Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong trên nóc xe khách ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Nhiều giờ qua, vụ việc người đàn ông tử vong trên nóc xe khách tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Mới đây, lãnh đạo Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội xác nhận cơ quan này đã nhận được thông tin và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng nay, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trên nóc xe khách - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là cư dân trên địa bàn, nhiều khả năng rơi từ tầng 18 của chung cư xuống vì khu vực này phát hiện một chiếc ván gỗ bắc ra phía ngoài. Theo thông tin trên Tổ quốc, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại. Trong thư, người này nhắc về vấn đề nợ nần.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường và đề nghị không khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng cũng đã làm các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân về tổ chức tang lễ.

Cơ quan công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng nay (12/5), người dân sống tại CT13B khu đô thị Nam Thăng Long nằm trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 30 tuổi nằm trên nóc xe khách nên trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Nội: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trên nóc xe khách Sáng 12/5, người dân sống tại một khu chung cư ở Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trên nóc xe khách.

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