Sáng 12/5, người dân sống tại một khu chung cư ở Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trên nóc xe khách.

Vào khoảng 7 giờ sáng 12/5, người dân sống tại CT13B khu đô thị Nam Thăng Long nằm trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông tử vong trên nóc xe khách đậu dưới chân tòa nhà.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân là nam giới (ngoài 30 tuổi), tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống.

Người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trên nóc ô tô - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe bị móp hỏng phần nóc. Sự việc khiến người dân tại khu chung cư vô cùng hốt hoảng, lo lắng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, người dân tại Hà Nội cũng vừa phát hiện một người đàn ông tử vong tại ban công của chung cư CT8 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 3/5, người dân phát hiện thi thể người đàn ông vắt vẻo trên lan can ban công của chung cư CT8. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, 1 người đàn ông Hàn Quốc được phát hiện tử vong ở ban công chung cư - Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân là người Hàn Quốc. Nạn nhân đã nhảy từ tầng cao của chung cư xuống dẫn đến tử vong.

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