Vụ người đàn ông mất tích bí ẩn 7 tháng ở Hải Dương: Hung thủ có dấu hiệu xâm phạm thi thể, hài cốt

Xã hội 13/07/2021 08:10

Sau khi cơ quan công an tiến hành khởi tố đối tượng Cao Tài Năng để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản, dư luận quan tâm về thông tin mức án đối với hung thủ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam bị can Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi "giết người", "cướp tài sản". 

Liên quan tới vụ việc này, Doanh nghiệp và Tiếp thị cũng thông tin, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) nêu quan điểm, với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng, Cao Tài Năng đối mặt với hình phạt nghiêm khắc là tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư phân tích, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, tội "giết người" có khung phạt cao nhất là tử hình. Còn tội "cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật hình, mức phạt cao nhất là tù chung thân.

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Căn nhà chứa nhiều điểm nghi vấn của vụ án - Ảnh: Lao Động

Nói về việc đối tượng bị khởi tố tội "cướp tài sản", luật sư Cường cho hay, ở tội danh này người phạm tội sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự, nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan điều tra cần thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh đối tượng đã có hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản gì, được thực hiện như thế nào. Ông Cường phân tích thêm: "Thông tin sau khi sát hại nạn nhân, Năng đem ra chôn cất ở bờ sông, sợ bị lộ, anh ta đào thi thể lên đốt phi tang, anh ta có thêm dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, hài cốt".

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Hiện trường phát hiện ra thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, với sự vào cuộc của các trinh sát điều tra, hành trình gây án của Năng được làm rõ từng phần, bước đầu, trước các bằng chứng, Cao Tài Năng đã nhận tội.

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Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về vụ việc người đàn ông mất tích khi đi đòi nợ. Sau hơn 7 tháng không thấy tung tích, nhiều tình tiết bí ẩn được cơ quan chức năng tiến hành điều tra khiến dư luận rúng động.

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