Vụ lộ clip nhạy cảm với nữ cán bộ: Chủ tịch xã nói vào nhà nghỉ để đi vệ sinh

Khi được yêu cầu giải thích về những video ghi lại cảnh được cho là ông đang ôm ấp người phụ nữ ở trong phòng nghỉ, vị chủ tịch xã tỏ thái độ trốn tránh và không muốn giải thích gì thêm.

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông Lê Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ cấp dưới, vị chủ tịch xã đã lên tiếng giải thích.

Ông Thu xác nhận, người đàn ông trong clip chính là ông, tuy nhiên sự thật phía sau lại không giống như người quay clip tố cáo.

Ông Thu cho biết, ngày 20/1, khi đang trên đường đi công việc của gia đình thì ông bất ngờ bị đau bụng. Bất đắc dĩ, ông vào một nhà nghỉ tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) để đi vệ sinh.

Khi ông vừa tới nhà nghỉ thì có 3 người (2 nam, 1 nữ) bất ngờ xuất hiện và chĩa máy quay về phía ông. "Tôi không biết những người này là ai và tôi cũng không đi cùng với người phụ nữ nào cả", ông Thu phân trần.

Ông Lê Xuân Thu lên tiếng phân trần về vụ lộ clip nhạy cảm với nữ cán bộ cấp dưới - Ảnh: An Ninh Tiền Tệ

Tuy nhiên, khi được yêu cầu giải thích về những video ghi lại cảnh được cho là ông đang ôm ấp người phụ nữ ở trong phòng nghỉ, ông Thu tỏ thái độ trốn tránh và không muốn giải thích gì thêm.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ đi cùng ông Thu là bà H.T.Nh. (SN 46 tuổi) - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. Bà Nh. đã có chồng và 2 con.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nghi án vào nhà nghỉ cùng ông Thu, bà Nh. khẳng định đó không phải mình. Nếu có nét nào giống thì cũng chỉ do kỹ xảo mà thôi. Bà không bao giờ vào nhà nghỉ và cũng không biết ông Thu đi với ai.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông được cho là ông Thu đang ôm ấp một người phụ nữ lạ, cửa phòng quên đóng. Ngay khi phát hiện có người quay clip, ông Thu nhanh chóng khóa cửa phòng, còn người phụ nữ thì cuống cuồng trốn vào chỗ kín đáo. Sau đó, ông Thu to tiếng qua lại với những người quay clip.

Ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, huyện đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Nếu kết quả đúng là ông Thu có quan hệ bất chính, Huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Lộ clip nghi Chủ tịch xã vào nhà nghỉ, ôm ấp nữ cán bộ ở Thanh Hóa Sau khi phát hiện bị quay lén, người đàn ông được cho là ông L.X.T - Chủ tịch xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ra cửa đôi co với người quay clip.

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