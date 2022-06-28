Hơn 700 học sinh Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) bị đề xuất chuyển sang trường khác để đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Vừa qua, vụ việc hàng trăm phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt vô cùng bức xúc vì bất ngờ nhận được thông báo bị "ép" chuyển trường. Cụ thể, theo thông tin của báo Đại đoàn kết, thông báo từ phía nhà trường như sau: "Căn cứ vào thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường tiểu học, căn cứ vào kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao giai đoạn 2021-2025… Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực toàn chung cư HH3 (HH3A, HH3B, HH3C - khu đô thị Linh Đàm) được phân tuyến sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt". Thông báo trên ngay lập tức nhận sự phản đối kịch liệt từ phía phụ huynh vì nhiều người cho rằng chưa có sự bàn bạc, thống nhất chung và cảm thấy như nhà trường đang 'đánh úp' phụ huynh và học sinh.



Trường Tiểu học Hoàng Liệt bất ngờ ra thông báo 'phân tuyến' học sinh gây bức xúc - Ảnh: báo Dân Việt Ngay khi nhận rất nhiều ý kiến phản đối, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 27/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết nhà trường vừa ra thông báo về việc tạm dừng phân tuyến học sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2022-2023. Theo bà Hạnh, sau khi tiếp nhận phản ứng bức xúc của phụ huynh học sinh, ngay trong sáng cùng ngày, trường đã tổ chức họp với đại diện phụ huynh các lớp học. Bà Hạnh cho rằng việc thực hiện sự chỉ đạo của các cấp cũng như phân tuyến, xây dựng Trường tiểu học Hoàng Liệt lên chuẩn quốc gia phải giảm sĩ số, đó là điều rất tốt cho học sinh. Xây dựng chuẩn quốc gia sĩ số giảm xuống, điều kiện cơ sở vật chất được nâng lên. Khi nhà trường nhận thông tin phụ huynh có nhiều tâm tư, nguyện vọng thì nhà trường đã bố trí gặp mặt với đại diện phụ huynh.

Về việc tại sao thay vì dán thông báo phân tuyến ở cổng trường, qua tổ dân phố mà không tiếp cận một số kênh thông tin như qua giáo viên chủ nhiệm, hội nhóm phụ huynh, bà Hạnh cho biết sẽ tiếp thu, điều chỉnh trong thời gian tới. Lý giải việc tại sao quận chưa có quyết định gửi về nhưng nhà trường lại tự ra thông báo việc phân tuyến, bà Hạnh thừa nhận thiếu sót khi chưa nhận dấu đỏ của quận đồng thuận. Bà Hạnh nói: "Khi chưa có quyết định của quận, nhà trường đã có thông báo hơi gấp. Sau khi nghe ý kiến của phụ huynh, nhà trường sẽ điều chỉnh thông báo. Chúng tôi rút kinh nghiệm khi ra thông báo hơi sớm, lẽ ra phải có quyết định của quận, dấu đỏ của quận chưa có". Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận thiếu sót trong vụ việc - Ảnh: báo Đại đoàn kết Ông Tạ Văn Hải - Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh, đồng thời có ý kiến với nhà trường. UBND quận, phường đã chỉ đạo và có thông báo dừng việc phân tuyến này. Mặt khác, sẽ tổ chức việc lấy ý kiến, họp phổ biến với phụ huynh học sinh và báo cáo với UBND quận. Hiện phường có 7.588 trẻ sẽ học ở bậc tiểu học năm học 2022-2023. Số lượng học sinh rất lớn trong khi chỉ có 3 trường tiểu học nên việc đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn nhất định. "Chúng tôi thực hiện tiến độ để báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai thực hiện. Ngày 21-4 vừa qua, UBND phường họp với các nhà trường bậc tiểu học, UBND phường đề xuất phương án như trường đã thông báo. Có 597 học sinh bao gồm học sinh của các lớp từ 2-5 và 146 học sinh lớp 1 nhập học năm học 2022-2023 dự kiến đề xuất với cấp trên chuyển sang Trường tiểu học Chu Văn An để bảo đảm phương án theo đề xuất đáp ứng tiêu chí chuẩn ở mức độ nào đó. Kết quả do cơ quan chuyên môn, cụ thể là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, nắm và thẩm định, đồng ý chấp thuận chuyển học sinh hay không" - lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt nói.

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