Vụ hàng trăm phụ huynh 'chưng hửng', sốc nặng khi con bị 'ép' chuyển trường để đạt chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót

Xã hội 28/06/2022 10:26

Hơn 700 học sinh Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) bị đề xuất chuyển sang trường khác để đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Vừa qua, vụ việc hàng trăm phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt vô cùng bức xúc vì bất ngờ nhận được thông báo bị "ép" chuyển trường. Cụ thể, theo thông tin của báo Đại đoàn kết, thông báo từ phía nhà trường như sau: "Căn cứ vào thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường tiểu học, căn cứ vào kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao giai đoạn 2021-2025… Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực toàn chung cư HH3 (HH3A, HH3B, HH3C - khu đô thị Linh Đàm) được phân tuyến sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt".

Thông báo trên ngay lập tức nhận sự phản đối kịch liệt từ phía phụ huynh vì nhiều người cho rằng chưa có sự bàn bạc, thống nhất chung và cảm thấy như nhà trường đang 'đánh úp' phụ huynh và học sinh.

Vụ hàng trăm phụ huynh 'chưng hửng', sốc nặng khi con bị 'ép' chuyển trường để đạt chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót - Ảnh 1
Trường Tiểu học Hoàng Liệt bất ngờ ra thông báo 'phân tuyến' học sinh gây bức xúc - Ảnh: báo Dân Việt

Ngay khi nhận rất nhiều ý kiến phản đối, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 27/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết nhà trường vừa ra thông báo về việc tạm dừng phân tuyến học sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2022-2023.

Theo bà Hạnh, sau khi tiếp nhận phản ứng bức xúc của phụ huynh học sinh, ngay trong sáng cùng ngày, trường đã tổ chức họp với đại diện phụ huynh các lớp học. Bà Hạnh cho rằng việc thực hiện sự chỉ đạo của các cấp cũng như phân tuyến, xây dựng Trường tiểu học Hoàng Liệt lên chuẩn quốc gia phải giảm sĩ số, đó là điều rất tốt cho học sinh. Xây dựng chuẩn quốc gia sĩ số giảm xuống, điều kiện cơ sở vật chất được nâng lên. Khi nhà trường nhận thông tin phụ huynh có nhiều tâm tư, nguyện vọng thì nhà trường đã bố trí gặp mặt với đại diện phụ huynh.

Về việc tại sao thay vì dán thông báo phân tuyến ở cổng trường, qua tổ dân phố mà không tiếp cận một số kênh thông tin như qua giáo viên chủ nhiệm, hội nhóm phụ huynh, bà Hạnh cho biết sẽ tiếp thu, điều chỉnh trong thời gian tới.

Lý giải việc tại sao quận chưa có quyết định gửi về nhưng nhà trường lại tự ra thông báo việc phân tuyến, bà Hạnh thừa nhận thiếu sót khi chưa nhận dấu đỏ của quận đồng thuận. Bà Hạnh nói: "Khi chưa có quyết định của quận, nhà trường đã có thông báo hơi gấp. Sau khi nghe ý kiến của phụ huynh, nhà trường sẽ điều chỉnh thông báo. Chúng tôi rút kinh nghiệm khi ra thông báo hơi sớm, lẽ ra phải có quyết định của quận, dấu đỏ của quận chưa có".

Vụ hàng trăm phụ huynh 'chưng hửng', sốc nặng khi con bị 'ép' chuyển trường để đạt chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót - Ảnh 2
Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận thiếu sót trong vụ việc - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Ông Tạ Văn Hải - Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh, đồng thời có ý kiến với nhà trường. UBND quận, phường đã chỉ đạo và có thông báo dừng việc phân tuyến này. Mặt khác, sẽ tổ chức việc lấy ý kiến, họp phổ biến với phụ huynh học sinh và báo cáo với UBND quận. Hiện phường có 7.588 trẻ sẽ học ở bậc tiểu học năm học 2022-2023. Số lượng học sinh rất lớn trong khi chỉ có 3 trường tiểu học nên việc đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn nhất định.

"Chúng tôi thực hiện tiến độ để báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai thực hiện. Ngày 21-4 vừa qua, UBND phường họp với các nhà trường bậc tiểu học, UBND phường đề xuất phương án như trường đã thông báo. Có 597 học sinh bao gồm học sinh của các lớp từ 2-5 và 146 học sinh lớp 1 nhập học năm học 2022-2023 dự kiến đề xuất với cấp trên chuyển sang Trường tiểu học Chu Văn An để bảo đảm phương án theo đề xuất đáp ứng tiêu chí chuẩn ở mức độ nào đó. Kết quả do cơ quan chuyên môn, cụ thể là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, nắm và thẩm định, đồng ý chấp thuận chuyển học sinh hay không" - lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt nói.

Hàng trăm phụ huynh sốc nặng khi các con 'bỗng dưng' bị chuyển trường: 'Việc làm của nhà trường không khác gì 'đánh úp' phụ huynh và học sinh'

Hàng trăm phụ huynh sốc nặng khi các con 'bỗng dưng' bị chuyển trường: 'Việc làm của nhà trường không khác gì 'đánh úp' phụ huynh và học sinh'

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vô cùng bức xúc khi con phải chuyển sang trường khác để trường... lên chuẩn quốc gia.

Xem thêm
Từ khóa:   hàng trăn học sinh bị ép chuyển trường học sinh bị ép chuyển trường học sinh tiểu học bị ép chuyển trường

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?