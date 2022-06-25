Vụ hai em nhỏ tham gia 'ghép đôi' được yêu cầu hôn nhau ở phố đi bộ: Người trong cuộc gửi lời xin lỗi đến phụ huynh

Sau khi sự việc được đăng tải đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc vui chơi nhảy múa trên phố đi bộ là việc bình thường. Thế nhưng, để cho 2 em nhỏ hôn nhau dưới sự hướng dẫn của người lớn là phản cảm, không phù hợp ở phố đi bộ.

Sáng 25/6, trên nhiều trang Fanpage tại Nghệ An và người dùng Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đã tổ chức ghép đôi cho 2 trẻ nhỏ. Theo thông tin trên mạng xã hội, vào tối 25/6, một nhóm tổ chức ghép đôi đã mời một bé trai và một bé gái tham gia. Lúc đầu, nam MC yêu cầu 2 cháu bé biểu diễn một số đoạn nhảy sau đó yêu cầu hai bé... hôn vào môi nhau.

"Tổ chức ghép đôi cho trẻ nhỏ và yêu cầu các cháu hôn nhau là hành động hết sức phản cảm. Ngay khi có thông tin, tôi đã cho anh em xác minh cụ thể. Sự việc xảy ra vào tối 24/6, trên tuyến phố đi bộ, đoạn thuộc đường Nguyễn Văn Cừ. Nhóm này là nhóm tự phát, không thuộc 3 nhóm thực hiện chương trình ghép đôi đã đăng ký hoạt động với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố trước đó" - ông Tiến thông tin.

Theo Dân Trí, ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi, đơn vị được UBND thành phố Vinh giao quản lý hoạt động của phố đi bộ cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc thông qua mạng xã hội.

Chủ tịch phường Trường Thi khẳng định, nhóm này sẽ không được tổ chức các hoạt động ghép đôi trên tuyến phố kể từ tối nay, 25/6. "Các chương trình ghép đôi rất đông khán giả xem, chúng tôi cũng khó có thể chen vào được", ông Tiến lý giải. Bởi vậy, địa phương này cũng yêu cầu công an phường và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tương tự.

Theo VietNamNet, sau khi nhận được phản ánh, ban quản lý đã mời người tổ chức hoạt động ghép đôi tự phát vào đêm qua (24/6) lên làm việc. Người đàn ông bị mời lên làm việc tại trụ sở Công an phường Trường Thi là anh N.D.C. (SN 1997), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh đã lập biên bản, nhắc nhở hành vi ghép đôi chưa đúng chuẩn mực, ảnh hưởng đến đạo đức, dư luận và Luật Bảo vệ trẻ em.

Người đàn ông dẫn chương trình ghép đôi 2 em nhỏ ở phố đi bộ đang làm việc với cơ quan chức năng ở TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: VietNamNet

Còn người này trình bày, khi phố đi bộ TP Vinh bắt đầu hoạt động có cùng nhóm bạn tổ chức một nhóm hát, nhảy thu hút được nhiều người dân quan tâm. Đêm 24/6, khi nhóm mở nhạc trên phố đi bộ TP Vinh thì có 2 em nhỏ vào nhảy.

Thời điểm người này nói bé trai hôn bé gái như trong video trên mạng xã hội, khi đó có bố mẹ 2 em ở gần.

"Việc làm của tôi là hoàn toàn tự phát chứ không vì mục đích câu like hay quảng bá hình ảnh, không mục đích trục lợi nào khác. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành vi như trong clip. Tôi gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh về những việc mình đã làm ở trên" - anh C. bộc bạch.

"Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí ở phố đi bộ TP Vinh đang trong giai đoạn thử nghiệm vào mỗi tối dịp cuối tuần, thu hút 10.000 – 20.000 người đến tham quan. Có 3 nhóm ghép đôi đã đăng ký hoạt động với Trung tâm Văn hoá TP Vinh. Tuy nhiên, nhóm ghép đôi 2 em nhỏ là tự phát" – ông Tiến thông tin thêm.

Cũng theo ông Tiến, sau sự việc đáng tiếc ở trên, từ tuần tới tất cả các nhóm ghép đôi ở phố đi bộ sẽ phải đăng ký hoạt động và có nội dung cụ thể. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hoạt động tự phát, không đảm bản văn minh thương mại, văn minh đô thị và thuần phong mỹ tục.