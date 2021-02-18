Vụ công ty Bình Dương bất ngờ tuyên bố đóng cửa: 'Muốn giải thể, công ty phải ưu tiên thanh toán lương, bảo hiểm cho công nhân'

Sau đợt nghỉ Tết, các công nhân ở một công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (Bình Dương) bất ngờ thất nghiệp vì công ty giải thể. Vậy quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết như thế nào ?

Ngày 17/2, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (KCN Rạch Bắp, TX.Bến Cát, Bình Dương) đi làm sau đợt nghỉ Tết thì bất ngờ hay tin công ty giải thể. Được biết, đại diện công ty cho biết công ty đã ra thông báo giải thể từ ngày 6/2 nhưng không thông báo hết cho mọi người được vì thời điểm này công nhân đã nghỉ tết. Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam bất ngờ giải thể - Ảnh: VOV Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, giải thể doanh nghiệp có hậu quả pháp lý là làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Kéo theo đó, hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động cũng sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, theo luật sư Hậu, công ty muốn giải thể thì phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, gồm nghĩa vụ lương, bảo hiểm… đối với người lao động, nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế, nghĩa vụ - cam kết – phương án trả nợ khác (nếu có). Nhiều người bàng hoàng tụ tập trước cửa công ty - Ảnh: VOV Khi ấy, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp đó.

Quyền lợi của người lao động sẽ được hưởng sau khi doanh nghiệp giải thể theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động - BLLĐ 2019. Điều khoản quy định rõ: Khi doanh nghiệp giải thể, thì doanh nghiệp có nghĩa vụ ưu tiên thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Ngoài ra, khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng ghi nhận, các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác. Khi công ty giải thể, việc giải quyền quyền lợi cho người lao động phải được ưu tiên hàng đầu.

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