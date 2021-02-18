Hải Dương nói gì về vụ Giám đốc CDC tỉnh bị đình chỉ công tác vì thất lạc mẫu xét nghiệm Covid-19?

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Hải Dương cho hay, thông tin giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương bị đình chỉ công tác vì làm thất lạc, nhầm lẫn nhiều mẫu dương tính COVID-19 là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Tối 17/2, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương - ông Nguyễn Quang Phúc đã chính thức đưa ra khẳng định thông tin cho rằng "giám đốc CDC tỉnh Hải Dương bị đình chỉ chức vụ do để xảy ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn rất nhiều mẫu dương tính COVID-19" là thông tin bịa đặt, không đúng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương bị đình chỉ chức vụ. Tỉnh đã điều động một người khác từ Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lên thay. Nguyên nhân được lan truyền trên mạng xã hội là người đứng đầu CDC Hải Dương đã để xảy ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn rất nhiều mẫu dương tính COVID-19 trên địa bàn.

Về thông tin được lan truyền "vô căn cứ" này, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, không có cơ sở, thiếu chính xác, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận.

Theo ông Phúc, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, do yêu cầu công tác bộ phận xét nghiệm dịch tễ nên tỉnh cần phải tăng cường nhân sự.

Theo tờ trình của Sở Y tế Hải Dương, vì số người cần phải lấy mẫu bệnh phẩm và số mẫu bệnh phẩm còn khá nhiều, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành quyết định huy động thêm Tiến sĩ Trần Quang Cảnh - Chủ tịch hội đồng Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đến CDC Hải Dương để cùng tham gia điều hành hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất trưng dụng TS Trần Quang Cảnh đến CDC Hải Dương để hỗ trợ công tác, tăng tiến độ xét nghiệm các mẫu COVID-19 kể từ ngày 9/2 vừa qua cho đến khi khống chế được dịch bệnh.

Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng kiểm tra công tác kiểm soát người ra vào địa bàn - Ảnh: HOÀNG KẾ

"Hiện anh Tuyến vẫn đang là giám đốc CDC Hải Dương và đang điều hành mọi hoạt động của CDC Hải Dương" - ông Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh.

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