Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bắt một nghi phạm để điều tra vụ cô gái bị sát hại giữa đường khiến ai nấy kinh sợ.

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại giữa đường gây chấn động dư luận xã hội, Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để phục vụ công tác điều tra.

Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên sát hại cô gái giữa đường - Ảnh: Công an nhân dân

Tại thời điểm bị bắt, Tùng đang lẩn trốn ở tại thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bước đầu, Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại người phụ nữ đi xe máy tại khu vực phía trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam thuộc địa phận xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ trưa ngày 8/1, cơ quan công an nhận tin báo tại khu vực phía trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, một người phụ nữ đi xe máy bị một nam thanh niên sát hại ngay giữa phố khiến ai nấy kinh hãi. Bên cạnh thi thể có một chiếc cờ lê kim loại.

Được biết, nạn nhân là người xã Liên Phương nhưng lấy chồng ở địa phương khác. Nạn nhân bị sát hại khi đang trên đường về thăm bố mẹ ruột. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Nghi chồng mang tiền cho bồ nhí, vợ dùng dao tự đâm mình tử vong Cho rằng chồng mượn tiền hàng xóm rồi đem cho bồ nhí, người phụ nữ dùng dao tự sát gây xôn xao dư luận địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-gai-bi-sat-hai-giua-duong-o-ha-noi-da-bat-duoc-nghi-pham-392793.html