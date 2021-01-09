Nghi chồng mang tiền cho bồ nhí, vợ dùng dao tự đâm mình tử vong

Xã hội 09/01/2021 11:02

Cho rằng chồng mượn tiền hàng xóm rồi đem cho bồ nhí, người phụ nữ dùng dao tự sát gây xôn xao dư luận địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ nghi dùng dao tự sát do ghen tuông gây xôn xao dư luận địa phương. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Nguyễn Thị Khá (30 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) chung sống như vợ chồng với anh Đỗ Quang Tính (29 tuổi, ngụ cùng địa phương). Cả hai làm nghề sửa xe tại tiệm trước nhà mẹ ruột anh Tính.

Vào khoảng 15 giờ ngày 2/1, cặp đôi xảy ra cãi vã lớn tiếng vì chị Khá cho rằng anh Tính mượn 2,5 triệu đồng của hàng xóm để đem cho bồ nhí. Sau đó, chị Khá bỏ về nhà mẹ ruột cách nhà 2km. 

Khoảng 3 tiếng sau, chị Khá quay trở lại nhà chồng, dùng dao tự đâm vào người mình. Anh Tính đang ngồi trên giường thấy vậy nên lao vào can ngăn vợ nhưng không kịp. Nạn nhân được đưa vào Trung tâm y tế xã khâu lại vết thương rồi quay về nhà đi ngủ. Đến sáng hôm sau, người vợ than đau bụng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

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Con dao chị Khá dùng để tự sát - Ảnh: Công an TP.HCM

Tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ tự tử do mâu thuẫn ghen tuông.

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