Vụ bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm chích bị bỏ trước cổng chùa: Cha mẹ ruột tiết lộ nguyên nhân bỏ con

Xã hội 15/09/2020 16:29

Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho cha mẹ ruột vào sáng nay (15/9).

Sáng nay (15/9), lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tiến hành bàn giao bé trai bị bỏ rơi trên ghế đá chùa An Lạc (quận Thủ Đức) vào tháng 7/2020 cho cha mẹ ruột của bé.

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Chính quyền địa phương bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho cha mẹ ruột - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc

Theo kết quả xét nghiệm ADN, anh N.C.T. (26 tuổi) và chị N.T.T.U. (26 tuổi, quê Vĩnh Long) là cha mẹ ruột của em bé bị bỏ rơi

Trước đó vào sáng 17/7, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá gần cổng chùa An Lạc trong tình trạng tím tái, hơi thở đứt quãng, trên người em có nhiều vết tiêm chích, hôn mê, da vàng toàn thân.

Bé còn bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, vàng da tắc mật, trào ngược dạ dày thực quản, đa dị tật, sanh non. Mạch bé rời rạc, kiểu hình đa dị tật (mắt lồi, không có vách ngăn mũi)...

Em bé được các bác sĩ BV quận Thủ Đức chữa trị, chăm sóc tận tình. Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai.

Hơn 1 tháng sau, vợ chồng anh T. lên TP.HCM trình giấy chứng sinh và nhận là cha mẹ của bé. Công an quận Thủ Đức đã tiến hành xét nghiệm ADN để xác định huyết thống.

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Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa An Lạc - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc

Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, anh T. và chị U. lý giải nguyên nhân việc bỏ con ở chùa là do tưởng rằng bé đã không còn khả năng cứu chữa theo chẩn đoán của một BV nhi tại TP.HCM.

Họ gửi con cho một người làm công quả ở chùa An Lạc (đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM) và đưa tiền để nhờ lo hậu sự. Hơn 1 tháng sau mới nghe tin bé chưa chết.

Tuy nhiên, phía BV nhi khẳng định đã giải thích về tình trạng nặng của bé khi nhập viện, yêu cầu giữ lại điều trị nhưng cha mẹ bé nhất quyết ký giấy xin về.

Hiện bé trai bị bỏ rơi vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. 

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