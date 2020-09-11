Bàng hoàng phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, mặt chằng chịt vết xước tại Yên Bái

Xã hội 11/09/2020 14:15

Sau khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi vào lúc rạng sáng, người dân nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, trên mặt bé có nhiều vết xước.

Mới đây, một đại diện chính quyền UBND xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Sau 2 ngày cấp cứu, sức khỏe cháu bé cơ bản đã ổn định.

Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng 9/9, một số người dân sống tại thôn Khe Giai, xã Đông An bất ngờ phát hiện bé trai sơ sinh (khoảng 3 ngày tuổi) bị bỏ rơi ven đường. Khi kiểm tra, người dân nhìn thấy trên mặt bé có nhiều vết xước.

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Người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi, mặt có nhiều vết xước - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự việc, sơ cứu và đưa bé đến Bệnh viện huyện Văn Yên để thăm khám.

Được biết, hiện bé trai đã uống sữa bình thường. Tuy nhiên, trên mặt bé vẫn còn một số vết xước. Mọi người cho rằng có thể do lúc đỡ đẻ hoặc mẹ tự sinh con gây ra.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã làm giấy chứng sinh và bảo hiểm cho bé. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phát thông tin tìm cha mẹ của bé. Nếu sau 7 ngày phát đi thông báo mà vẫn chưa tìm được người thân thì lực lượng chức năng sẽ bàn giao cho những gia đình đã đăng ký nhận nuôi bé.

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