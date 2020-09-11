Sập bờ tường cạnh cổng trường, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm trong giờ ra chơi

Xã hội 11/09/2020 12:01

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 5 tử vong trong giờ ra chơi tại Nghệ An.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Nghệ An cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ một học sinh lớp 5 tử vong trong giờ ra chơi. Nạn nhân được xác định là em N.H.L (lớp 5C, trường tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

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Sập bờ tường nhà dân cạnh trường khiến học sinh lớp 5 tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, vào buổi sáng cùng ngày, em L. đi ra ngoài trường chơi thì bất ngờ bị bờ tường một nhà dân gần trường sập đè tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã cử một Phó giám đốc Sở lên cùng với Phòng GD-ĐT huyện giải quyết sự việc. 

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết theo quy định cổng trường tiểu học sẽ được đóng kín ngay sau khi vào học. Tuy nhiên, vào sáng nay, trường tiểu học Nam Lộc có mua một số cây cảnh, trong giờ ra chơi cổng trường mở để xe đưa cây cảnh vào trường trồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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Lãnh đạo trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận lỗi và cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ, nhân viên vi phạm quy định.

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