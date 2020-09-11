Chị em mặc quần bó sát khiến ‘vùng nhạy cảm’ lộ rõ mồn một, dân mạng năn nỉ: ‘Xin tha cho đàn ông chúng tôi với’

Hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội khiến người xung quanh không khỏi nóng mắt, cánh mày râu cũng phải lên tiếng xin tha.

Từ trước đến nay, chủ đề chị em phụ nữ ăn mặc phản cảm luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên phái yếu nên cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục. Chiếc quần ôm này có thể giúp chị em khoe chân dài nhưng lại để lộ vùng nhạy cảm - Ảnh: Internet Mới đây, trên các diễn đàn lại rôm rả bàn luận chủ đề chị em mặc quần legging phối với những chiếc áo ngắn cũn cỡn đi dạo phố, tập thể dục ở công viên… Theo cộng đồng mạng, khi ra đường, họ không ít lần bắt gặp những cô gái khoe trọn vẹn vòng 3 khiến những người xung quanh ngượng chín mặt.

Nhiều cô gái ăn mặc phản cảm nhưng lại nghĩ đó là đẹp - Ảnh: Internet Hình ảnh nhức mắt này từng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bức xúc trong một thời gian dài - Ảnh: Internet Thậm chí, một số người còn diện quần màu nude dễ gây hiểu lầm, hoặc diện quần màu trắng trông vô cùng phản cảm. Không chỉ phía sau mà khi nhìn phía trước, “vùng cấm địa” của chị em cũng bị lộ trước mặt mọi người.

Chiếc quần này chủ yếu để đi tập nhưng không ít người tận dụng đi dạo phố khiến cánh mày râu phải than trời - Ảnh: Internet Trước tình cảnh này, không ít mày râu phải lên tiếng “xin hãy tha cho đàn ông chúng tôi với”. Phái mạnh cho rằng những bộ trang phục này không hề đẹp mà chỉ gây phản cảm khiến người xung quanh khó chịu. Theo cư dân mạng, legging chỉ nên mặc khi đi tập thể dục, nếu mặc ra ngoài thì nên phối với những chiếc áo dài. Bên cạnh những lời khuyên chân thành, cũng có không ít người mỉa mai, cho rằng những cô gái này quá tự tin với thân hình của mình nên mới mặc như vậy để khoe body nhưng lại phản tác dụng, trở nên vô duyên trong mắt những người xung quanh.

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