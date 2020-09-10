Thêm đám cưới cặp đôi ‘đũa lệch’ gây bão mạng: Chú rể lấy người hơn 20 tuổi

Xã hội 10/09/2020 17:11

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đám cưới của cặp đôi "đũa lệch" cách nhau 20 tuổi được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đám cưới của một cặp đôi “đũa lệch” được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, chú rể quê ở Yên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên) sinh năm 1993. Trong khi đó, cô dâu quê ở Nghệ An sinh năm 1973.

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Đám cưới cặp đôi 'đũa lệch' khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, chú rể từng có vợ con: “Chú rể sinh năm 1993, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên bỏ vợ con ở quê đi lấy chị này (sinh năm 1973, đến từ Nghệ An). Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác”.

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Được biết, cặp đôi này cách nhau 20 tuổi - Ảnh: Internet
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Hiện thông tin này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, bài viết trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người đặc biệt quan tâm. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ tình cảm của cặp đôi này. Tuy nhiên, cũng có không ít người để lại bình luận chúc phúc cho đôi vợ chồng. 

“Bỏ vợ trẻ để lấy người hơn mình 20 tuổi? Sao mình nghi đến với nhau vì tiền hơn là vì tình yêu. Dù sao cũng hy vọng cả 2 sẽ hạnh phúc”, H.D bình luận.

“Thêm một thanh niên có sở thích lái máy bay nữa rồi. Đúng là thời này chuyện gì cũng có thể xảy ra”, một người dùng mạng xã hội cảm thán.

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo xã Yên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết thông tin cặp đôi này làm đám cưới là đúng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.

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