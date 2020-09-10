Nữ y tá xinh như hoa hậu suýt bị đuổi việc vì quá nóng bỏng, nhìn phong cách ăn mặc thường ngày mà 'bấn loạn'

Thế giới 10/09/2020 15:22

Nữ y tá Đài Loan không chỉ sở hữu vòng 1 khủng mà còn có khuôn mặt cực xinh đẹp. Đặc biệt, phong cách ăn mặc thường ngày của cô cũng vô cùng sexy.

Trước nay, những cô gái sở hữu thân hình nóng bỏng đều được cánh mày râu đặc biệt quan tâm. Nhiều ngày qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ hình ảnh một cô gái Đài Loan với vòng 1 khủng, body gợi cảm không hề thua kém các hot girl nổi tiếng.

vong 1 khung 1
Nữ y tá sở hữu vòng 1 khủng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Instagram
vong 1 khung 2
Body của cô nàng khiến nhiều người mất ngủ - Ảnh: Instagram

Theo đó, cô gái này tên là Lý Di Đình sinh năm 1995, còn được gọi với biệt danh là Elle. Cô được mệnh danh là “nữ y tá đẹp nhất Đài Bắc”. Được biết, cô nàng từng tốt nghiệp khoa điều dưỡng tại một trường đại học về y khoa hàng đầu xứ Đài.

Theo đó, cô sở hữu gương mặt chuẩn V-live, làn da trắng không tỳ vết cùng đôi mắt to tròn, sống mũi cao tít tắp. Tuy nhiên, điều khiến cô nàng trở nên nổi tiếng là vòng 1 có số đo cực khủng, body nóng bỏng. Trang Instagram của cô nàng có hơn 232 nghìn lượt theo dõi. 

vong 1 khung 3
Nữ y tá thường xuyên khoe ảnh du lịch sang chảnh trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

vong 1 khung 4

vong 1 khung 45
Vì quá nóng bỏng, nữ y tá suýt bị đuổi việc - Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân, nữ y tá thường xuyên khoe ảnh mặc đồ ôm sát cơ thể và ảnh du lịch sang chảnh cùng bạn bè. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Lý Di Đình từng bị đề nghị thôi việc vì quá xinh đẹp, cản trở công việc chung của mọi người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cô nàng vẫn đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở Đài Loan. 

3 loại giấy tờ quan trọng sắp thay đổi người dân cần biết

3 loại giấy tờ quan trọng sắp thay đổi người dân cần biết

Người dân cần nắm được những thay đổi của các loại giấy tờ này để chủ động trong việc thay mới hoặc cấp đổi, để không gặp những rắc rối khi sử dụng các loại giấy tờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan body nóng bỏng hot girl vòng 1 khủng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 40 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích