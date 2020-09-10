Nữ y tá Đài Loan không chỉ sở hữu vòng 1 khủng mà còn có khuôn mặt cực xinh đẹp. Đặc biệt, phong cách ăn mặc thường ngày của cô cũng vô cùng sexy.

Trước nay, những cô gái sở hữu thân hình nóng bỏng đều được cánh mày râu đặc biệt quan tâm. Nhiều ngày qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ hình ảnh một cô gái Đài Loan với vòng 1 khủng, body gợi cảm không hề thua kém các hot girl nổi tiếng.

Nữ y tá sở hữu vòng 1 khủng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Instagram

Body của cô nàng khiến nhiều người mất ngủ - Ảnh: Instagram

Theo đó, cô gái này tên là Lý Di Đình sinh năm 1995, còn được gọi với biệt danh là Elle. Cô được mệnh danh là “nữ y tá đẹp nhất Đài Bắc”. Được biết, cô nàng từng tốt nghiệp khoa điều dưỡng tại một trường đại học về y khoa hàng đầu xứ Đài.

Theo đó, cô sở hữu gương mặt chuẩn V-live, làn da trắng không tỳ vết cùng đôi mắt to tròn, sống mũi cao tít tắp. Tuy nhiên, điều khiến cô nàng trở nên nổi tiếng là vòng 1 có số đo cực khủng, body nóng bỏng. Trang Instagram của cô nàng có hơn 232 nghìn lượt theo dõi.

Nữ y tá thường xuyên khoe ảnh du lịch sang chảnh trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Vì quá nóng bỏng, nữ y tá suýt bị đuổi việc - Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân, nữ y tá thường xuyên khoe ảnh mặc đồ ôm sát cơ thể và ảnh du lịch sang chảnh cùng bạn bè. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Lý Di Đình từng bị đề nghị thôi việc vì quá xinh đẹp, cản trở công việc chung của mọi người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cô nàng vẫn đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở Đài Loan.

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