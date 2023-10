Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong do dì ghẻ bạo hành. Mới đây nhất, Công an TP.HCM hôm qua đã có kết luận vụ việc bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị bạo hành tử vong và đề nghị truy tố hai bị can.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, sau khi Công an TP.HCM kết luận vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở Bình Thạnh, rạng sáng nay 20/4, trao đổi với PV, anh Q.V (bác ruột của nạn nhân) cho biết, gia đình vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức từ lực lượng chức năng để có kết quả của vụ án này. "Thật sự khi Quỳnh Trang và Trung Thái chưa bị kết án, gia đình tôi chưa thể yên lòng được. Hiện tại, sức khỏe, tinh thần của mẹ cháu V.A đã tạm ổn. Em ấy còn phải lo cho đứa con còn lại nữa...", anh V. cho biết thêm. Qua kết luận điều tra từ Công an TP.HCM, trong quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, người tình của Thái đã nhiều lần dùng roi mây và gậy để đánh cháu gái, trong video Thái cũng có mặt ở đó nhưng lại ''đứng làm ngơ'' trước hành động của Trang. Tang vật từ vụ án - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Liên quan đến sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can. Theo đó, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1 ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Đến ngày 22/12/2021, cháu A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Trưa cùng ngày, cháu A có những biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, ''dỉ ghẻ'' lúc này mới gọi điện cho bố của cháu là Thái về xem tình hình sức khỏe của bé nhưng ngay sau khi trở về và cho con đi nôn mửa mà vẫn không thấy đỡ hơn. Thái đã quyết định cho con đi cấp cứu nhưng không may bé V.A đã tử vong ngay sau đó không lâu. Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: VietNamNet Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, cả Trang và Thái có thể bị xử phạt nặng hơn bởi khi con đang cấp cứu trong bệnh viện chưa rõ tình hình sống, chết ra sao. Thái đã mở ứng dụng lên để xóa đi những đoạn clip người tình đánh đập cháu V.A, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình. NÓNG: Đã có kết luận điều tra vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến tử vong Vào tối ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành, đánh chết tại Bình Thạnh (TP.HCM). https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-do-di-ghe-bao-hanh-nguoi-than-cua-chau-va-that-su-khi-quynh-trang-va-trung-thai-chua-bi-ket-an-gia-dinh-toi-chua-the-yen-long-duoc-463442.html Theo Quang Huy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-do-di-ghe-bao-hanh-nguoi-than-cua-chau-va-that-su-khi-quynh-trang-va-trung-thai-chua-bi-ket-an-gia-dinh-toi-chua-the-yen-long-duoc-463442.html