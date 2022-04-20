Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do dì ghẻ bạo hành, người thân của cháu V.A: 'Thật sự khi Quỳnh Trang và Trung Thái chưa bị kết án, gia đình tôi chưa thể yên lòng được'

Xã hội 20/04/2022 15:23

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong do dì ghẻ bạo hành. Mới đây nhất, Công an TP.HCM hôm qua đã có kết luận vụ việc bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị bạo hành tử vong và đề nghị truy tố hai bị can.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, sau khi Công an TP.HCM kết luận vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở Bình Thạnh, rạng sáng nay 20/4, trao đổi với PV, anh Q.V (bác ruột của nạn nhân) cho biết, gia đình vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức từ lực lượng chức năng để có kết quả của vụ án này.

"Thật sự khi Quỳnh Trang và Trung Thái chưa bị kết án, gia đình tôi chưa thể yên lòng được. Hiện tại, sức khỏe, tinh thần của mẹ cháu V.A đã tạm ổn. Em ấy còn phải lo cho đứa con còn lại nữa...", anh V. cho biết thêm.

 

Qua kết luận điều tra từ Công an TP.HCM, trong quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, người tình của Thái đã nhiều lần dùng roi mây và gậy để đánh cháu gái, trong video Thái cũng có mặt ở đó nhưng lại ''đứng làm ngơ'' trước hành động của Trang. 

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do dì ghẻ bạo hành, người thân của cháu V.A: 'Thật sự khi Quỳnh Trang và Trung Thái chưa bị kết án, gia đình tôi chưa thể yên lòng được' - Ảnh 1

Tang vật từ vụ án - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Liên quan đến sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can.

Theo đó, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1 ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Đến ngày 22/12/2021, cháu A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Trưa cùng ngày, cháu A có những biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, ''dỉ ghẻ'' lúc này mới gọi điện cho bố của cháu là Thái về xem tình hình sức khỏe của bé nhưng ngay sau khi trở về và cho con đi nôn mửa mà vẫn không thấy đỡ hơn. Thái đã quyết định cho con đi cấp cứu nhưng không may bé V.A đã tử vong ngay sau đó không lâu.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do dì ghẻ bạo hành, người thân của cháu V.A: 'Thật sự khi Quỳnh Trang và Trung Thái chưa bị kết án, gia đình tôi chưa thể yên lòng được' - Ảnh 2

 Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: VietNamNet 

Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, cả Trang và Thái có thể bị xử phạt nặng hơn bởi khi con đang cấp cứu trong bệnh viện chưa rõ tình hình sống, chết ra sao. Thái đã mở ứng dụng lên để xóa đi những đoạn clip người tình đánh đập cháu V.A, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình. 

 

 

NÓNG: Đã có kết luận điều tra vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến tử vong

NÓNG: Đã có kết luận điều tra vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến tử vong

Vào tối ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành, đánh chết tại Bình Thạnh (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành đến tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?