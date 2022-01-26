Vào chiều 26/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) vẫn được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào chiều 26/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đến nay, bé gái 3 tuổi - Đ.N.A. (ở Thạch Thất, Hà Nội) vẫn được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của cơ sở y tế này. Đồng thời, vị đại diện này cũng khẳng định thông tin các y bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhi là không chính xác.

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - bác sĩ Trần Liên Hương đã nhận định khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào. Bà cũng cho biết đây là khoa bệnh nặng, thông thường bệnh nhân khó thể bình phục trong thời gian ngắn. Do đó, với bệnh nhi này, các bác sĩ cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet Vào chiều 25/1, ông Đỗ Hữu Chức, ông nội bé Đ.N.A. cho biết, sau hơn 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cháu gái ông vẫn trong tình trạng hôn mê và gia đình đang trông chờ vào sự hỗ trợ cứu giúp của các y bác sĩ. Ông chia sẻ: "Tôi vừa trở về nhà sau thời gian chăm sóc cháu tại bệnh viện. Mấy ngày qua, nhìn cháu hôn mê, phải thở máy, trên người đầy kim tiêm thương lắm. Tôi gần như thức trắng đêm, lúc nào mệt quá chợp mắt ít phút xong lại tỉnh giấc hỗ trợ các bác sĩ một số việc”.

Người thân của bé A. cũng bày tỏ, bên cạnh việc mong cháu sớm tai qua nạn khỏi thì cũng mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội kẻ đã gây ra vụ việc đau lòng này. Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội bé gái 3 tuổi - Ảnh: VTC News Trước đó, theo VTC News đưa tin, bé A. được chẩn đoán viêm màng não và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu, điều trị. Tại đây, bé được chụp X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim. Khoảng 3 tháng trước, bé A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa. Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, 3 lần/ngày. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật.

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