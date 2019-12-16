Vụ bé gái 2 ngày tuổi bị mẹ vứt xuống hố phân: Vài ngày nữa sẽ về nhà với mẹ

Xã hội 16/12/2019 14:02

Liên quan tới vụ việc bé gái bị bỏ rơi dưới hố phân 2m, hiện tình hình sức khỏe của nạn nhân đã ổn định. Sắp tới bé sẽ được đưa về nhà với mẹ.

Nhiều ngày qua, vụ việc bé gái bị bỏ rơi dưới hố phân ở Kon Tum khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Hôm nay (16/12), trao đổi với báo chí, bác sĩ Hà Anh Đức, Phó Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết sức khỏe của bé gái bị ném xuống hố phân đã dần hồi phục, chỉ khoảng 1 - 2 ngày nữa sẽ xuất viện về với mẹ.

Theo thông tin trên Infonet, hiện bé đã bú được, sức khỏe tiến triển rất tốt. Trong vài ngày tới, phía bệnh viện sẽ cho bé gặp mẹ sớm nhất.

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Hố phân nơi bé gái bị bỏ rơi, suýt mất mạng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 12/12 người dân tại xã Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ở dưới hố phân. Mọi người nhanh chóng đưa bé lên, rửa sạch chất bẩn rồi đưa vào bệnh viện. Tại đây, bé được chẩn đoán bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng.

Được biết mẹ của bé là Y.N (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu) trước đó có tìm hiểu, yêu đương với một người bạn trai dẫn đến mang bầu. Sau khi sinh con được 2 ngày thì cặp đôi xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Do tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên người mẹ trẻ đã ném con xuống hố phân sâu 2m. 

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Chỉ ít ngày nữa, bé gái sẽ được đưa về với mẹ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm được đưa vào viện, bé nặng 2,5kg. Nhờ được đưa vào bệnh viện và cấp cứu kịp thời nên cháu bé không bị nguy hiểm tính mạng. Vào ngày đầu nhập viện, dịch dạ dày của bé còn máu nhiều, chưa ăn được và phải nuôi qua đường tĩnh mạch, thở oxy, nằm trong lồng kính. Hiện bé đã khỏe hơn nhưng các bác sĩ vẫn phải theo dõi thêm.

Bé gái 2 ngày tuổi bị mẹ trẻ bỏ xuống hố phân ở Kon Tum: Toàn thân dơ bẩn, kiến cắn khắp người khi được cứu

Bé gái 2 ngày tuổi bị mẹ trẻ bỏ xuống hố phân ở Kon Tum: Toàn thân dơ bẩn, kiến cắn khắp người khi được cứu

Vì bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, bé gái bị bỏ rơi khi mới được 2 ngày tuổi. Lúc được phát hiện, toàn thân bé dính đầy chất bẩn, kiến cắn khắp người.

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