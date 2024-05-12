Theo Báo Kinh tế đô thị, trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện ông L.T.K. (sinh năm 1984, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) đã đăng tải clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, xảy ra giữa 1 người đàn ông và 2 phụ nữ.

Hình ảnh phản cảm trong clip mà ông L.T.K. đăng tải. Ảnh: Kinh tế đô thị

Sau khi video đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận phản cảm, sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Theo xác minh của cơ quan chức năng, thông tin mà ông L.T.K. đăng tải trên mạng xã hội nói vụ đánh ghen phản cảm xảy ra ở một homestay ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là không đúng sự thật.