Người này bị xử phạt vì đăng thông tin không đúng sự thật.
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Theo Báo Kinh tế đô thị, trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện ông L.T.K. (sinh năm 1984, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) đã đăng tải clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, xảy ra giữa 1 người đàn ông và 2 phụ nữ.
Sau khi video đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận phản cảm, sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Theo xác minh của cơ quan chức năng, thông tin mà ông L.T.K. đăng tải trên mạng xã hội nói vụ đánh ghen phản cảm xảy ra ở một homestay ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là không đúng sự thật.
Cũng theo Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông L.T.K. (SN 1984, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) với số tiền xử phạt là là 7,5 triệu đồng.
Luật sư Trần Xuân Thành – Đoàn Luật sư Hà Nội chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, người quay Clip và đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh nhạy cảm như trong Clip có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS.
Có thể thấy rằng việc ghen tuông trong đời sống hôn nhân đôi khi là cần thiết nhưng mọi thứ phải trong phạm vi và khuôn khổ luật pháp cho phép. Trường hợp cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc thì có thể thực hiện thủ tục ly hôn để giải thoát cho nhau. Việc đánh ghen như trong clip vừa vi phạm pháp luật vừa phản cảm, không mang lại hiệu quả mà còn gây ra những hệ lụy cho bản thân và gia đình.