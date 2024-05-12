Xin bố mẹ đi chơi, 2 ngày trôi qua, bé gái 12 tuổi vẫn chưa thấy về

Xã hội 12/05/2024 22:05

Gia đình vô cùng lo lắng và mong con, hi vọng sớm tìm thấy bé.

Cụ thể, báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, chiều 12/5, Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Hoàng Ánh (SN 2012, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) về việc khoảng 17h ngày 11/5/2024, cháu xin phép gia đình đi chơi nhưng đến nay chưa về.

Cháu đi từ ngõ 135 Phương Mai, quận Đống Đa. Khi đi cháu mặc đồng phục của trường THCS Phương Mai, dép màu hồng.

Xin bố mẹ đi chơi, 2 ngày trôi qua, bé gái 12 tuổi vẫn chưa thấy về - Ảnh 1
Hình ảnh bé gái. Ảnh: VTC

Cũng theo VTC News, tinh thần hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bé gái vẫn chưa về nhà. Gia đình trình báo tới Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Xin bố mẹ đi chơi, 2 ngày trôi qua, bé gái 12 tuổi vẫn chưa thấy về - Ảnh 2
Gia đình lo lắng tìm con. Ảnh minh họa: Internet

Ai có thông tin của cháu Nguyễn Hoàng Ánh xin liên hệ anh Hà, bố cháu bé, số điện thoại 0975238009, hoặc chị Ngọc Anh, số điện thoại 0853220000.

 

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Đại diện truyền thông của TCH, xác nhận đơn vị này có gửi văn bản cho gia đình và đề xuất mức hỗ trợ là 117 triệu đồng.

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