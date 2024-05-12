Vụ bác sĩ bị kính đổ vào người chấn thương nặng: Quán cà phê dự định bồi thường như thế nào?

Thông tin về sự việc, The Coffee House xác nhận sự cố xảy ra tối 20/4 khiến 7 người (4 nhân viên, 3 khách hàng) bị thương phải vào viện, trong đó 6 người đã ra viện và được quán chi trả toàn bộ viện phí đợt đầu. Với trường hợp của bác sĩ Lý, đại diện quán sẽ làm việc cùng gia đình cũng như Ban Quản lý tòa nhà Viet Tower để trao đổi về phương án giải quyết, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, quán cũng đã yêu cầu công an vào cuộc để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Dân Trí, tối 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) bị tấm kính cường lực tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) rơi vào người dẫn tới đa chấn thương, liệt nửa người. Nữ bác sĩ hiện được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ở văn bản ngày 23.4, phía The Coffee House đề cập: "Ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của khách hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ một khoản chi phí trong việc điều trị và chăm sóc y tế cùng với gia đình trong giai đoạn chữa trị…".

Thông tin từ Báo Thanh Niên, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay, The Coffee House đã 2 lần gửi văn bản tới gia đình chị Hoàng Minh L.

Cho rằng đây là sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, The Coffee House thông tin: "Ngay sau sự cố xảy ra, chúng tôi đã chủ động làm việc với tòa nhà để tìm hướng xử lý giải quyết và trách nhiệm liên quan. Chúng tôi khuyến nghị gia đình cũng cần liên hệ với ban quản lý tòa nhà bên cho thuê để nêu yêu cầu giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng".

Trong văn bản ngày 25.4, The Coffee House tiếp tục đề cập: "Chúng tôi một lần nữa bày tỏ sự mong muốn được hỗ trợ một khoản chi phí trong việc điều trị và chăm sóc y tế cùng với gia đình trong giai đoạn chữa trị của chị Minh L.".

Bác sĩ trong vụ việc gặp tai nạn. Ảnh: Lao Động

Số tiền cụ thể được đưa ra là 117 triệu đồng. Số tiền này được hỗ trợ làm 2 lần. Trong đó, lần 1 sau khi đã hoàn tất văn bản thỏa thuận hỗ trợ cho chị L. trong buổi làm việc tiếp theo với gia đình. Lần 2 trong thời gian làm thủ tục xuất viện.

Giải thích hoàn cảnh sự cố, văn bản này nêu: "Tối 20.4 trời mưa to, gió mạnh và có sấm sét khiến tấm kính thuộc tường bao quanh của tòa nhà, thuộc quản lý của tòa nhà bất ngờ rơi xuống tầng 1 của cửa hàng làm bị thương khách hàng và nhân viên của chúng tôi, trong đó có khách hàng là chị Minh L.

Trên thực tế, công ty chúng tôi là bên thuê mặt bằng trong tòa nhà và cũng là bên chịu thiệt hại lớn do sự cố này".

Đại diện The Coffee House cũng cho biết thêm: ngay từ đầu, The Coffee House đã đề xuất hỗ trợ trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật.

"Bên cạnh chi phí nhập viện ban đầu, chúng tôi có hỏi ý kiến gia đình về số tiền phù hợp và tại thời điểm đó, chúng tôi được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời được. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn liên tục trao đổi và đang chờ phản hồi từ phía gia đình. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình đang yêu cầu và đáp ứng thỏa đáng", vị này nói trên Thanh Niên.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, vị bác sĩ Trần Quang Trung, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: khi nhập viện, nữ bác sĩ trẻ bị đa chấn thương cột sống, ngực, bụng. Tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện.

Phần bụng của bệnh nhân chấn thương nặng, vỡ cơ hoành dẫn đến các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực. Chấn thương ngực khiến người bệnh gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi, gây suy hô hấp và hôn mê. Bệnh nhân được cấp cứu dẫn lưu máu trong màng phổi.

Bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật vá cơ hoành để ruột không thoát lên ngực và cố định cột sống, giải ép tủy, đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn.

Thời gian tới, quá trình chăm sóc và phục hồi rất gian khó. Khi sức khoẻ ổn định hơn, bệnh nhân phục hồi chức năng, tập ngồi. Dự kiến, 2-3 tuần tới không xuất hiện biến chứng khác, bệnh nhân có thể ra viện. chi phí điều trị đến nay khoảng 500-600 triệu đồng.