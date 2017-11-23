Tính đến tối 22/11, có tổng cộng 19 trẻ sơ sinh được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh xuống Hà Nội. Trong đó, nhiều bé đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ phải theo dõi từng giờ.

Tối qua (22/11), Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã chuyển thêm 7 trẻ sơ sinh xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị. Tính đến thời điểm này, bệnh viện đã chuyển 19 bệnh nhi lên tuyến trên.

PSG.TS Nguyễn Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết trong các bệnh nhi được chuyển lên đây, có 4 trường hợp tình trạng rất nặng, 2 bé phải thở máy. Đồng thời, bác sĩ luôn phải túc trực, theo dõi chức năng sống từng giờ.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ Nguyễn Thành Nam – Phụ trách khoa Nhi chia sẻ, hiện tại khoa đang điều trị cho 3 trường hợp trẻ sơ sinh được chuyển xuống từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Cả 3 bé đều trong tình trạng nhiễm trùng nặng kèm theo một số bệnh lý khác, trong đó có một bé vô cùng nguy kịch, phải nằm cách ly đặc biệt.

Trao đổi với PV Khám Phá, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai quan ngại về bệnh nhi nguy kịch nhất: “Có cái gì nặng nhất đều tập trung hết vào cháu bé này. Sáng nay, tôi trực tiếp khám và thấy gan cháu bị tổn thương rất nặng, hạ đường huyết liên tục, vàng da ứ mật. Sau khi cấy máu, các bác sĩ phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc”.

Phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết một số bệnh nhi đang điều trị tại đây cũng trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thông báo miễn toàn bộ chi phí điều trị cho các trường hợp này.

Trước đó, tối 21/11, Hội đồng chuyên môn thuộc Sở Y tế Bắc Ninh đã công bố chính thức nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh là do nhiễm khuẩn bệnh viện.

Dư luận hoang mang: Thêm 4 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng buổi sáng 20/11 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Liên quan vụ việc 4 trẻ sơ sinh cùng tử vong vào sáng nay (20/11) tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, lãnh đạo bệnh viện đã xác nhận đây là thông tin chính xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-4-tre-so-sinh-tu-vong-o-benh-vien-san-nhi-bac-ninh-them-nhieu-be-nguy-kich-phai-theo-doi-chuc-nang-song-tung-gio-257185.html