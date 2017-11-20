Dư luận hoang mang: Thêm 4 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng buổi sáng 20/11 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Đời sống 20/11/2017 14:28

Liên quan vụ việc 4 trẻ sơ sinh cùng tử vong vào sáng nay (20/11) tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, lãnh đạo bệnh viện đã xác nhận đây là thông tin chính xác.

Theo thông tin ban đầu, trong số 4 trẻ sơ sinh tử vong vào sáng nay (20/11), có một bé sinh khi thai 8 tháng tuổi, một bé sinh khi thai 7 tháng tuổi. Cả 4 bé đều nằm tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh được 1 tuần và sức khỏe trước đó vẫn bình thường. 

Hiện tại, người nhà của các trẻ sơ sinh tử vong đang tập trung rất đông tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Trong cuộc trao đổi với PV Thời Đại lúc 11 giờ sáng 20/11, ông Lê Văn Nam – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, cả 4 trẻ vừa tử vong đều là trẻ sơ sinh non yếu.

“Việc 4 - 5 cháu mất do sơ sinh non yếu là chuyện bình thường vì có lúc đỉnh điểm, tại bệnh viện chúng tôi có 7 - 8 trẻ sơ sinh non yếu mất. Bởi lẽ, số lượng trẻ sơ sinh non yếu ở bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh rất lớn, lớn hơn cả bệnh viện Phụ sản Trung ương, có cả mấy chục cháu thở máy” – ông Nam cho hay. 

Dư luận hoang mang: Thêm 4 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng buổi sáng 20/11 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh - Ảnh 1
Vụ việc hai trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 15/11 đến nay vẫn chưa tìm rõ nguyên nhân - Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã báo tin cho lãnh đạo tỉnh, sở Y tế, Công an tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, phía lãnh đạo đã mời các chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương đến phối hợp tìm ra nguyên nhân. 

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Nam cho biết mới đây vào ngày 15/11, tại bệnh viện cũng đã có 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi do sốc phản vệ. Thời điểm đó, hai bé vừa tiêm xong mũi cuối cùng sau 14 ngày điều trị viêm phổi. 

Sự việc nhiều trẻ sơ sinh tử vong tại cùng một bệnh viện liên tục trong khoảng thời gian gần đây không rõ nguyên nhân khiến dư luận, đặc biệt là những thân nhân có người bệnh đang điều trị tại đây, vô cùng hoang mang.

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