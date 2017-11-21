Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ kíp trực liên quan đến việc 4 trẻ sơ sinh tử vong trong sáng 20/11, đồng thời chuyển 13 trẻ sơ sinh nguy kịch lên Hà Nội điều trị.

Khuya 20/11, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã dẫn đoàn công tác của Bộ Y tế xuống làm việc với Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh về vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong vào buổi sáng cùng ngày.

Theo báo cáo của ông Lê Văn Nam – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, tại đây có hơn 700 bệnh nhi đang khám và điều trị. Khoa Sơ sinh có hơn 80 bệnh nhi, trong đó có 20 trường hợp sinh non có sức khỏe yếu phải thở máy.

Theo thông tin đăng tải trên Khám Phá, tối 20/11, bệnh viện đã chuyển 13 trẻ sơ sinh trong tình trạng nguy kịch xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã trực tiếp chỉ đạo bệnh viện phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục công tác khám, chữa bệnh tránh gây hoang mang.

Cũng ngay trong tối 20/11, bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm tìm chính xác nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong đồng thời đình chỉ kíp trực liên quan.

Trong cuộc họp vào chiều 20/11, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến 4 trẻ sơ sinh tử vong là do sốc nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhi sinh non yếu suy hô hấp.