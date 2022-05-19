Liên quan đến vụ 2 anh em ruột đuối nước khi đi tắm biển ở Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của cả 2 và đã bàn giao lại cho gia đình để lo an táng.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 16/5, nhóm 7 học sinh lứa tuổi từ 10 - 14 tuổi (đều ngụ P.Hải Thanh) rủ nhau ra bãi biển thuộc khu phố Tân Xuyên (P.Hải Thanh) đá bóng.

Sau khi đá bóng, nhóm học sinh trên rủ nhau ra tắm biển. Trong lúc tắm, hai anh em T. và D. không may bị đuối nước. Nhóm học sinh đi cùng vội chạy vào khu dân cư hô hoán người lớn ra tìm kiếm, nhưng không tìm thấy tung tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn P.Hải Thanh tổ chức lực lượng tìm kiếm, tuy nhiên đến 22 giờ 30 phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, thông tin từ UBND phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai anh em trai trong một gia đình bị đuối nước trên biển trong vụ 2 anh em ruột bị đuối nước ở Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng nỗ lực trong việc tìm kiếm thi thể của 2 nạn nhân - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống

Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

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