Vợ phải ra tòa và bồi thường tiền vì lên Facebook nói chồng tằng tịu với chị hàng xóm

Xã hội 27/09/2018 17:02

Đăng tải thông tin chồng quan hệ với chị hàng xóm lên Facebook, người phụ nữ phải ra hầu tòa.

Ra tòa vì tài khoản Facebook nói xấu chị hàng xóm

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phúc thẩm vụ tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa chị Mai (nguyên đơn) với chị Bình (bị đơn) do chị Mai có đơn kháng cáo.

Theo đơn khởi kiện của chị Mai, chị và chị Bình ở gần nhà nhau. Đầu năm 2017, chị Bình đã dùng một tài khoản Facebook để đăng ảnh cá nhân của chị Mai, kèm theo những lời lẽ vu khống nói rằng giữa chị Mai và chồng của chị Bình có mối quan hệ bất chính.

Ngoài ra, chị Bình còn đến nơi cư trú của chị Mai báo với trưởng ấp và những người dân địa phương về những thông tin tương tự.

Chị Mai bức xúc vì cho rằng hành vi của chị Bình là vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây tổn thất về mặt tinh thần khiến chị phải nghỉ làm 1 tuần. 

Chị Mai đã làm đơn kiện, yêu cầu chị Bình phải bồi thường 13 triệu đồng và công khai xin lỗi tại nơi chị đang sinh sống.

Được mời lên làm việc, chị Bình trình bày với tòa rằng không hề quen biết và không kết bạn với chị Mai trên Facebook. Về tài khoản đăng ảnh xúc phạm chị Mai, chị Bình xác nhận trước đây mình có dùng Facebook đó nhưng đến tháng 3/2017 thì không đăng nhập được nữa, nghi ngờ tài khoản đã bị hack.

Chị Bình cho biết mình không đăng thông tin xúc phạm chị Mai lên Facebook, phủ nhận những thông tin chị Mai đã tố cáo và không chịu bồi thường.

Sau đó, TAND TP. Tây Ninh đã xử sơ thẩm, bác đơn kiện của chị Mai. Sau đó chị Mai kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Vợ phải ra tòa và bồi thường tiền vì lên Facebook nói chồng tằng tịu với chị hàng xóm - Ảnh 1
Đăng tải thông tin chồng quan hệ với người phụ nữ hàng xóm lên Facebook, người phụ nữ phải ra hầu tòa - Ảnh minh họa: Internet

Không chịu đính chính thông tin nên phải bồi thường

Trong phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, chị Bình cho biết tài khoản Facebook xúc phạm chị Mai là của mình, tuy nhiên đã bị lấy cắp mật khẩu nên những thông tin xúc phạm không phải do chị đăng tải. Tuy nhiên, chị Bình không chứng minh được việc tài khoản của mình bị lấy cắp.

Mặt khác, chị Bình cũng thừa nhận khi phát hiện trang Facebook của mình đăng tải những hình ảnh, thông tin xúc phạm chị Mai, chị cũng không đăng tin đính chính hay có biện pháp thể hiện trách nhiệm đối với tài khoản cá nhân này. Tại phiên xử, chị Bình cũng không đồng ý đính chính.

HĐXX cho rằng việc tài khoản Facebook của chị Bình đăng thông tin xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị Mai là có thật. Hành vi của chị Bình là trái pháp luật, gây tổn thất về tinh thần cho chị Mai, xét thấy cần buộc chị Bình bồi thường cho chị Mai 5 triệu đồng để bù đắp một phần tổn thất về tinh thần. 

Cuối cùng, HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của chị Mai, sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc chị Bình phải bồi thường cho chị Mai 5 triệu đồng.  

*Tên nhân vật đã được thay đổi  

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