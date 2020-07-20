Đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhan sắc và thân thế của kẻ thứ ba khiến ai nấy choáng váng.

Chiều 20/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh vợ livestream bắt quả tang chồng ngoại tình thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Toàn bộ clip là cảnh người vợ bắt tận tay chồng mình ở cùng cô gái khác trong nhà nghỉ. Đáng nói là cô vợ đang bụng mang dạ chửa, phải đi cùng em gái vì gần như kiệt sức sau chuỗi ngày theo dõi chồng.

Vợ livestream cảnh bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với người phụ nữ khác - Ảnh: FB

"Có ai khổ như em không? Em theo dõi mấy tháng trời hôm nay em mới bắt gặp đôi gian phu dâm phụ này. Em thì đang bụng mang dạ chửa, vậy mà nỡ lòng nào chúng nó đối xử với em như thế.

Chồng em đi suốt ngày suốt đêm, không mang về 1 đồng 1 chinh nào nuôi con. Hôm nay chúng nó đưa nhau vào nhà nghỉ tránh nắng cho mát và các em em đã bắt gặp tại trận.

Hôm nay em phải cho bàn dân thiên hạ thấy bộ mặt thật của con chuyên đi cặp kè phá hoại gia đình người khác", tài khoản Facebook A.N. chia sẻ.

Đáng chú ý nhất là người phụ nữ được cho là kẻ thứ ba lại có tuổi tác khá lớn, thân hình đẫy đà và có vẻ kém sắc hẳn khi đóng vai bồ nhí.

Cô vợ nói năng lịch sự với kẻ thứ ba - Ảnh: FB

Qua cuộc nói chuyện, A.N. cho biết cô nhân tình cũng từng đi cặp bồ rồi ly hôn. Người vợ đã theo dõi và biết chuyện từ lâu nhưng vẫn để cho chồng mình tự nhận thức.

"Đàn ông nó 5 thê 7 thiếp là bình thường, nhưng mình là đàn bà, mình phải biết... Em đang rất tôn trọng chị, để cho chị chút liêm sỉ ra ngoài đường... chị nuôi 3 đứa con, đừng để nghiệp cho con", A.N. nói năng lịch sự với kẻ thứ ba.

Đáp lại thái độ này, cô nhân tình không hề hoang mang hay lo lắng mà liên tục thanh minh không hề biết chồng A.N. chưa ly hôn.

Sau đó, A.N. còn đăng tải đoạn tin nhắn của chồng và nhân tình khiến dân mạng ngán ngẩm - Ảnh: FB

Hiện câu chuyện ngoại tình hy hữu này vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-livestream-canh-bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-nhan-sac-va-than-the-ke-thu-ba-gay-choang-370839.html