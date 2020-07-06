Bị chồng bắt quả tang đi nhà nghỉ với thanh niên 9x, vợ 7x thanh minh 'mỗi người nằm một giường'

Dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả về câu chuyện chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với trai trẻ. Ai nấy đều cho rằng hành động ngoại tình là không thể chấp nhận được.
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Mới đây, nhiều fanpage trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với trai lạ thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Chồng bắt quả tang tại trận bà vợ sinh năm 7x làm 'máy bay' cho thanh niên 9x tập lái. Trong ảnh, thanh niên 9x mặc bộ thể thao xanh đang bị ông chồng giữ tay.
Bà vợ mặc bộ kẻ sóc đen trắng đang chỉ tay chửi chồng là đổ oan cho mình và thanh minh là chúng tôi mỗi người nằm một giường. Thấy bảo thanh niên 9x người Tiền Châu, bà vợ người Phúc Yên", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.
Theo hình ảnh trong clip, người chồng vừa giữ tay nam thanh niên vừa trình bày sự việc bắt quả tang vụ ngoại tình vừa diễn ra với giọng điệu khá bức xúc. Cách đó một đoạn, người vợ ngồi bệt trước một cửa hàng, có vẻ bối rối và liên tục lấy tay che mặt, khóc lóc. Sự việc được cho là xảy ra ở Vĩnh Phúc.
Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cho rằng hành động ngoại tình là không thể chấp nhận được. Bởi khi đã quyết định xây dựng tổ ấm thì cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm với chính cuộc hôn nhân của mình. Mà trong đó, chung thủy chính là điều kiện tiên quyết để hôn nhân bền vững, hạnh phúc.
Hiện câu chuyện chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vẫn đang được dân mạng lan truyền và bình luận cực rôm rả.