Bị bắt quả tang cùng bồ nhí trong nhà nghỉ, chồng hung hăng túm tóc dúi đầu vợ đuổi ra khỏi phòng

Bắt quả tang chồng ngoại tình, người vợ chưa kịp đánh ghen thì đã bị chồng túm tóc, dúi đầu đuổi ra khỏi phòng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình trong nhà nghỉ khiến dân mạng xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip gây bão mạng xã hội, một người phụ nữ được cho là vợ bước vào trong căn phòng tối rồi tiến đến bật công tắc đèn. Lúc này, một cặp đôi đang ôm nhau nằm ngủ trên giường.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người vợ vẫn bình tĩnh, đi lại giường hỏi cô nhân tình là ai rồi lật tung tấm chăn lên.

Bắt gặp chồng ngoại tình, chị vợ chưa kịp đánh ghen đã bị đuổi ra khỏi phòng - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, cô gái được cho là bồ nhí vẫn còn ngơ ngác vì vừa mới ngủ dậy. Lúc này, người chồng nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng thức giấc, lao xuống giường, chỉ tay thẳng vào mặt vợ chửi bới rồi đuổi ra khỏi phòng. Dù uất ức nhưng chị vợ chẳng thể làm gì được. Chị chỉ có thể nhắc nhở: “Tôi với anh vẫn còn là vợ chồng”.

Lời nói này khiến người đàn ông càng tức giận, liên tục hô “biến”, đồng thời túm đầu vợ đẩy về phía cửa và khẳng định “chả vợ chồng gì hết”. Nghe vậy, chị vợ tiếp tục vùng vẫy, cố lao vào phòng nhưng không được.

Từ đầu đến cuối, khi thấy hai vợ chồng cãi nhau, cô gái vẫn im lặng nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước thái độ lạnh lùng của ông chồng và đồng cảm với chị vợ. Nhiều người cho rằng, nếu không còn tình cảm, cả hai nên giải thoát cho nhau, đi tìm hạnh phúc mới.

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