Liên quan đến vụ việc vợ cùng nhân tình sát hại chồng tại Quảng Ninh, cặp đôi thủ ác đã khai nhận toàn bộ kế hoạch tại cơ quan điều tra.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại khu vực thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin Tô Thị Xin (36 tuổi) cùng tình trẻ lên kế hoạch sát hại chồng là anh Lý Văn Trung (39 tuổi).

Nhân tình của Xin là Đặng Văn Thủ (29 tuổi, trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu). Tại cơ quan điều tra, Thủ khai là người dân tộc Sán Chỉ, chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà, đi lang thang. Vào khoảng tháng 5/2020, Thủ quen Xin qua Zalo. Sau một thời gian trò chuyện, Thủ đã phải lòng người phụ nữ lớn hơn mình 7 tuổi.

Sau khi nảy sinh tình cảm yêu đương, cả hai thường xuyên lén lút gặp nhau. Vì lo sợ mối quan hệ bất chính bị phát hiện, Thủ nảy sinh ý định sát hại tình địch. Cặp đôi này đã bàn bạc với nhau, lên kế hoạch giết anh Trung.

Chân dung gã trai trẻ từng nhiều lần lên kế hoạch sát hại chồng nhân tình - Ảnh: Internet

Đối tượng Thủ đã nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc để Xin đầu độc chồng nhưng bất thành. Sau nhiều lần thất bại, sáng 10/7, gã nấp sẵn trên đường anh Trung thường đi qua còn Xin ở nhà phụ trách báo tin.

Khi anh Trung ra tới gần bờ suối, Thủ lao từ bụi cây ra, dùng cây đánh nạn nhân liên tục khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối 18/7, cơ quan công an bắt được đối tượng này tại nhà Tô Thị Xin.

Tại cơ quan điều tra, Thủ đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Trong khi đó, Tô Thị Xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trung là do Thủ. Khi nhắc tới chồng, người phụ nữ này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề tỏ ra ân hận hay thương xót.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, tại địa phương Xin và anh Trung đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Đôi vợ chồng này đã xin 2 cô con gái về nuôi. Bình thường, anh Trung được mọi người đánh giá là người thật thà chất phác, chăm chỉ làm ăn để chăm lo gia đình. Trong khi đó, người vợ lại có mối quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông khác.

Cùng nhân tình câu kết giết chồng, vợ vẫn tỏ ra đau khổ, khóc lóc thảm thiết trong đám tang Theo chia sẻ của người dân địa phương, người vợ trong vụ án câu kết với nhân tình sát hại chồng bình thường không có biểu hiện gì lạ. Trong đám tang, người này vẫn khóc lóc thảm thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cung-tinh-tre-len-ke-hoach-sat-hai-chong-o-quang-ninh-co-quan-he-ngoai-luong-voi-nhieu-nguoi-tung-mua-thuoc-de-dau-doc-nan-nhan-372796.html