Để có thể tiếp tục mối quan hệ bất chính, người vợ cùng nhân tình đã lên kế hoạch sát hại chồng.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc người vợ cùng nhân tình lên kế hoạch sát hại chồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã tiếp nhận Đặng Văn Thủ (29 tuổi) từ Công an huyện Bình Liêu để điều tra về cái chết của người đàn ông mang tên Lý Văn Trung (39 tuổi).

Sau khi sát hại chồng nhân tình, Thủ bỏ trốn khỏi địa phương - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VTC, Thủ và vợ anh Trung có quan hệ bất chính với nhau. Cả hai lên kế hoạch giết anh Trung để thỏa mãn ý đồ ngoại tình. Tối 10/7, Thủ và vợ Trung thực hiện hành vi giết người. Gây án xong, đối tượng Thủ đã trốn khỏi nơi cư trú vì sợ vụ việc bại lộ.

Sau khi nhận được tin về vụ án mạng nghiêm trọng trên, Công an huyện Bình Liêu đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Tại cơ quan công an, Đặng Văn Thủ đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghi phạm theo thẩm quyền.

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