Cùng nhân tình câu kết giết chồng, vợ vẫn tỏ ra đau khổ, khóc lóc thảm thiết trong đám tang

Xã hội 21/07/2020 16:35

Theo chia sẻ của người dân địa phương, người vợ trong vụ án câu kết với nhân tình sát hại chồng bình thường không có biểu hiện gì lạ. Trong đám tang, người này vẫn khóc lóc thảm thiết.

Nhiều ngày qua, vụ việc vợ câu kết với nhân tình sát hại chồng tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thủ (sinh năm 1991, trú xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh L.V.T (sinh năm 1981). Theo chia sẻ của đại diện UBND xã Vô Ngại trên báo Đất Việt, bình thường giữa vợ chồng anh T. chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Hai vợ chồng cũng tình cảm, đi chơi hay làm gì cũng đi chung với nhau. Khi hay tin người vợ cấu kết với nhân tình giết chồng, người dân địa phương vô cùng bất ngờ. 

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Sau khi sát hại chồng nhân tình, Thủ bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 10/7, người dân đi qua đoạn đường gần nhà anh T. thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, đầu có vết thương. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Trong thời gian mọi người đưa anh T. nhập viện, người vợ không có biểu hiện gì bất thường. Trong đám tang của nạn nhân, người vợ vẫn khóc lóc thảm thiết.

Như thông tin trước đó đã đưa, Thủ và vợ anh T. có quan hệ bất chính. Để có thể tự do yêu đương, cặp đôi đã lập kế hoạch sát hại anh T. Tối 10/7, sau khi ra tay sát hại anh T., Thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 18/7, đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ. Được biết, nghi phạm nhỏ tuổi hơn vợ anh T., vẫn chưa lập gia đình. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quảng Ninh: Vợ câu kết với nhân tình sát hại chồng dã man

Quảng Ninh: Vợ câu kết với nhân tình sát hại chồng dã man

Để có thể tiếp tục mối quan hệ bất chính, người vợ cùng nhân tình đã lên kế hoạch sát hại chồng.

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