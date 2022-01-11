Vé tàu, vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 'hạ sập sàn' nhưng hành khách không mấy mặn mòi

Xã hội 11/01/2022 14:13

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề nhưng tình hình vé tàu Tết, vé máy bay dịp Tết vẫn không mấy sôi nổi do tâm lý khách e dè tình hình dịch bệnh…

Theo VOV đưa tin, hàng năm, cứ độ thời gian cận kề Tết Nguyên Đán, giá vé máy bay luôn “neo” ở mức cao, thậm chí phải săn tìm vé từ vài tháng trước Tết. Tuy nhiên, năm nay, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng lượng vé các chặng bay vẫn còn rất nhiều dù giá vé thấp mà số lượng chuyến bay cũng rất dồi dào với đa dạng giờ bay cho hành khách lựa chọn.

Trước đó, các hãng hàng không đã lên phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mức độ tương đương với dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng).

Tuy nhiên, do bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, bước đầu, việc cung ứng sẽ ở mức 70 - 75% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, các hãng chú trọng vào các đường bay trục, các đường bay từ TP.HCM đến các địa phương phía Bắc như: Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng và các đường bay đến các điểm du lịch như: Phú Quốc, Nha Trang, Bình Định, Lâm Đồng,…

Vé tàu, vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 'hạ sập sàn' nhưng hành khách không mấy mặn mòi - Ảnh 1
Vé máy bay Tết Nguyên đán đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây - Ảnh: Internet

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể, cơ quan này sẽ phối hợp với các hãng hàng không rà soát, xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay, đề xuất, báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định.

Nguyên tắc là đường bay nào có hệ số sử dụng ghế trên 70% hoặc có lượng đặt chỗ cao (trên 50%) sẽ tăng thêm tải cung ứng để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tình hình ảm đạm không chỉ có hàng không mà ngành đường sắt còn thê thảm hơn trong thời điểm này, các nhà ga vẫn vắng tanh, rất ít hành khách đến mua vé Tết. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính đến ngày 6/1, toàn ngành bán được hơn 23.900 vé.

Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20/1 đến ngày 13/2/2022 là hơn 17.300 vé; Vé tàu khu đoạn là hơn 6.600 vé. Ngoài số vé đã bán, thanh toán thành công, còn lượng lớn vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại.

Vé tàu, vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 'hạ sập sàn' nhưng hành khách không mấy mặn mòi - Ảnh 2
Vé tàu Tết năm 2022 thê thảm hơn trong tình hình dịch bệnh, các nhà ga vẫn vắng tanh, rất ít hành khách đến mua vé - Ảnh: Internet

Bà Phạm Thị Anh Đào - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Hà Nội (Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, lượng vé bán ra trên hệ thống từ ga Hà Nội đi các ga mới chỉ đạt 10 - 15% so với lượng vé bán ra cùng kỳ các năm trước. Đây là con số rất thấp so với các đợt mở bán vé tết nhiều năm nay, song cũng là kịch bản đã được dự đoán trước.

 

Đánh giá nguyên nhân tốc độ bán vé chậm, bà Phạm Thị Anh Đào cho rằng khách đi tàu chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch, yêu cầu khách cách ly khi về quê. Người dân e ngại mua vé sớm lại phải đổi trả mất phí, do đó đến sát ngày nghỉ Tết thì mới mua. Ngoài ra, nhiều công nhân khu công nghiệp phía Nam đã về quê từ giữa năm và chưa quay lại. Cùng với đó, sinh viên chưa đi học tại các thành phố lớn nên lượng hành khách đi tàu này giảm đáng kể.

 

Để thu hút hành khách, ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như Tết năm ngoái, đồng thời áp dụng nhiều chính sách như giảm giá cho cá nhân mua vé sớm xa ngày đi tàu đến 40%, giảm giá vé tàu tập thể 2-13%, giảm giá vé tàu khứ hồi.

Riêng với hình thức bán vé tàu nguyên khoang, nguyên toa sẽ được áp dụng đến hết ngày 28/2/2022, hành khách mua vé cự ly từ 300 km trở lên vẫn được giảm giá 10-15%, được phục vụ suất ăn miễn phí.

Theo hướng dẫn phòng chống dịch, khách đi tàu hiện không cần xét nghiệm nCoV nếu từ vùng xanh, vàng, cam; chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ, vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ. Người tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh cần xét nghiệm trong 72 giờ khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Ngoài ra, người đi cần xét nghiệm y tế khi sốt, ho, mệt mỏi, đau họng...

Tin vui: TP.HCM tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết

Tin vui: TP.HCM tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sắp tới sẽ tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng 35.000 vé tàu xe, máy bay cho công đoàn viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   vé tàu Tết thấp kỷ lục vé máy bay Tết thấp kỷ lục vé Tết thấp kỷ lục

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 50 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số