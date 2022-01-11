Vé tàu, vé máy bay dịp Tết Nhâm Dần 'hạ sập sàn' nhưng hành khách không mấy mặn mòi

Trước đó, các hãng hàng không đã lên phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mức độ tương đương với dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng).

Theo VOV đưa tin, hàng năm, cứ độ thời gian cận kề Tết Nguyên Đán, giá vé máy bay luôn “neo” ở mức cao, thậm chí phải săn tìm vé từ vài tháng trước Tết. Tuy nhiên, năm nay, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng lượng vé các chặng bay vẫn còn rất nhiều dù giá vé thấp mà số lượng chuyến bay cũng rất dồi dào với đa dạng giờ bay cho hành khách lựa chọn.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể, cơ quan này sẽ phối hợp với các hãng hàng không rà soát, xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay, đề xuất, báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định.

Tuy nhiên, do bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, bước đầu, việc cung ứng sẽ ở mức 70 - 75% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, các hãng chú trọng vào các đường bay trục, các đường bay từ TP.HCM đến các địa phương phía Bắc như: Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng và các đường bay đến các điểm du lịch như: Phú Quốc, Nha Trang, Bình Định, Lâm Đồng,…

Nguyên tắc là đường bay nào có hệ số sử dụng ghế trên 70% hoặc có lượng đặt chỗ cao (trên 50%) sẽ tăng thêm tải cung ứng để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tình hình ảm đạm không chỉ có hàng không mà ngành đường sắt còn thê thảm hơn trong thời điểm này, các nhà ga vẫn vắng tanh, rất ít hành khách đến mua vé Tết. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính đến ngày 6/1, toàn ngành bán được hơn 23.900 vé.

Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20/1 đến ngày 13/2/2022 là hơn 17.300 vé; Vé tàu khu đoạn là hơn 6.600 vé. Ngoài số vé đã bán, thanh toán thành công, còn lượng lớn vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại.

Vé tàu Tết năm 2022 thê thảm hơn trong tình hình dịch bệnh, các nhà ga vẫn vắng tanh, rất ít hành khách đến mua vé - Ảnh: Internet

Bà Phạm Thị Anh Đào - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Hà Nội (Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, lượng vé bán ra trên hệ thống từ ga Hà Nội đi các ga mới chỉ đạt 10 - 15% so với lượng vé bán ra cùng kỳ các năm trước. Đây là con số rất thấp so với các đợt mở bán vé tết nhiều năm nay, song cũng là kịch bản đã được dự đoán trước.

Đánh giá nguyên nhân tốc độ bán vé chậm, bà Phạm Thị Anh Đào cho rằng khách đi tàu chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch, yêu cầu khách cách ly khi về quê. Người dân e ngại mua vé sớm lại phải đổi trả mất phí, do đó đến sát ngày nghỉ Tết thì mới mua. Ngoài ra, nhiều công nhân khu công nghiệp phía Nam đã về quê từ giữa năm và chưa quay lại. Cùng với đó, sinh viên chưa đi học tại các thành phố lớn nên lượng hành khách đi tàu này giảm đáng kể.

Để thu hút hành khách, ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như Tết năm ngoái, đồng thời áp dụng nhiều chính sách như giảm giá cho cá nhân mua vé sớm xa ngày đi tàu đến 40%, giảm giá vé tàu tập thể 2-13%, giảm giá vé tàu khứ hồi.

Riêng với hình thức bán vé tàu nguyên khoang, nguyên toa sẽ được áp dụng đến hết ngày 28/2/2022, hành khách mua vé cự ly từ 300 km trở lên vẫn được giảm giá 10-15%, được phục vụ suất ăn miễn phí.

Theo hướng dẫn phòng chống dịch, khách đi tàu hiện không cần xét nghiệm nCoV nếu từ vùng xanh, vàng, cam; chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ, vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ. Người tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh cần xét nghiệm trong 72 giờ khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Ngoài ra, người đi cần xét nghiệm y tế khi sốt, ho, mệt mỏi, đau họng...