Mới: Giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 có thể giảm tới 40% nếu hành khách đặt vé sớm

Xã hội 11/11/2021 08:57

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đó giảm 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, cụ thể, từ ngày 20/1 đến hết ngày 13/2/2022, ngành Đường sắt sẽ chạy 8 đôi tàu chính hàng ngày gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE11/12, SE21/22, NA1/2, SE35/36. Ngoài ra, còn có 3 đôi tàu chạy tăng cường trong dịp cao điểm gồm: SE9/10, SE13/14, SE23/24.

Đối với hành khách mua vé cá nhân trên đoàn tàu Thống Nhất số lẻ chạy trong giai đoạn 20/1 - 30/1/2022 và tàu số chẵn giai đoạn 4/2-13/2/2022 có cự ly vận chuyển trên 900km sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 - 19 ngày được giảm 10%; Từ 20 - 29 ngày được giảm 20%; Từ 30 - 39 ngày được giảm 30%; Từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Riêng với vé giảm giá từ 20% trở lên phải đổi, trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Mới: Giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 có thể giảm tới 40% nếu hành khách đặt vé sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 10-50 người khi mua trước từ 1-4 ngày được giảm 2%, trước từ 5 ngày trở lên được giảm 4%.

Tương tự, đoàn từ 51-100 người được giảm 4% và 6%, đoàn từ 101 người trở lên được giảm 6% và 8%. Chính sách giảm giá này được áp dụng với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong giai đoạn từ ngày 20/1 - 25/1/2022 và tàu số lẻ từ 13/2 - 28/2/2022.

Hành khách là sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đi tàu từ ngày 20/1 - 28/2/2022 sẽ được giảm 20%.

Đặc biệt, giảm 10% giá vé tàu trong giai đoạn cao điểm Tết đối với hành khách mua vé trong 10 ngày đầu tiên khi mở bán từ 0h ngày 15/11 đến hết ngày 25/11/2021. Hành khách mua vé khứ hồi giảm giá 5% giá vé lượt về cho hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết.

Khu du lịch Đại Nam chính thức mở cửa trở lại, miễn phí vé vào cổng nhưng netizen lại đề nghị bà Phương Hằng làm việc này

Khu du lịch Đại Nam chính thức mở cửa trở lại, miễn phí vé vào cổng nhưng netizen lại đề nghị bà Phương Hằng làm việc này

Mới đây, trên trang cá nhân, thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức thông báo về ngày mở trở lại của khu du lịch Đại Nam. Tuy nhiên, đông đảo cư dân mạng lại yêu cầu nữ CEO làm điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vé tàu vé tàu giảm giảm vé tàu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 7 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số