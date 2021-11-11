Mới: Giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 có thể giảm tới 40% nếu hành khách đặt vé sớm

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đó giảm 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, cụ thể, từ ngày 20/1 đến hết ngày 13/2/2022, ngành Đường sắt sẽ chạy 8 đôi tàu chính hàng ngày gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE11/12, SE21/22, NA1/2, SE35/36. Ngoài ra, còn có 3 đôi tàu chạy tăng cường trong dịp cao điểm gồm: SE9/10, SE13/14, SE23/24.

Đối với hành khách mua vé cá nhân trên đoàn tàu Thống Nhất số lẻ chạy trong giai đoạn 20/1 - 30/1/2022 và tàu số chẵn giai đoạn 4/2-13/2/2022 có cự ly vận chuyển trên 900km sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 - 19 ngày được giảm 10%; Từ 20 - 29 ngày được giảm 20%; Từ 30 - 39 ngày được giảm 30%; Từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Riêng với vé giảm giá từ 20% trở lên phải đổi, trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 10-50 người khi mua trước từ 1-4 ngày được giảm 2%, trước từ 5 ngày trở lên được giảm 4%.

Tương tự, đoàn từ 51-100 người được giảm 4% và 6%, đoàn từ 101 người trở lên được giảm 6% và 8%. Chính sách giảm giá này được áp dụng với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong giai đoạn từ ngày 20/1 - 25/1/2022 và tàu số lẻ từ 13/2 - 28/2/2022.

Hành khách là sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đi tàu từ ngày 20/1 - 28/2/2022 sẽ được giảm 20%.

Đặc biệt, giảm 10% giá vé tàu trong giai đoạn cao điểm Tết đối với hành khách mua vé trong 10 ngày đầu tiên khi mở bán từ 0h ngày 15/11 đến hết ngày 25/11/2021. Hành khách mua vé khứ hồi giảm giá 5% giá vé lượt về cho hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết.

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