Sau tai nạn thương tâm, chiếc container tiếp tục di chuyển, kéo lê thi thể nạn nhân đi xe máy dưới gầm suốt 60km.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra xử lý vụ tai nạn thương tâm giữa xe container và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1.
Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, vào tối 17/1, xe container mang biển số Tiền Giang do tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.
Khi đi đến km 1631+600, đoạn ngã ba cầu Nam, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, xe container xảy ra va chạm với xe máy do anh Trần Đức Vân (45 tuổi, ngụ xã Hòa Minh) điều khiển cùng chiều phía trước và chuẩn bị sang đường. Hậu quả, anh Vân tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt trong gầm container. Tài xế Bùi Minh Tùng tiếp tục điều khiển container ra Ninh Thuận.
Tối cùng ngày, tổ tuần tra Trạm CSGT Du Long (Phòng CSGT Công an Ninh Thuận) đã dừng chiếc xe container này tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và phát hiện thi thể anh Vân dưới gầm bên trái sau bánh trước. Thi thể nạn nhân bị kéo lê khoảng 60km.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.